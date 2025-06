Met veel lege stoeltjes en topclubs die het opnemen tegen semi-profs is het WK voor clubs tot nu toe een vreemde gewaarwording. Op dinsdag is er weer iets tamelijk opmerkelijks gebeurd tijdens het toernooi.

Op dinsdag moest het Argentijnse River Plate het opnemen tegen het Japanse Urawa Red Diamonds. De wedstrijd eindigde in een 3-1 overwinning voor de club uit Buenos Aires, maar de meest opvallende gebeurtenis vond plaats vóór de aftrap.

Handen schudden

Zoals altijd schudden de spelers van beide ploegen elkaar voor de wedstrijd de hand. Maar om een of andere reden deed de aanvoerder van Urawa Red Diamonds, Marius Hoibraaten, dat niet. Hij negeerde al zijn tegenstanders en liep langs hen heen zonder ze zelfs maar aan te kijken. De scheidsrechters begroette hij vlak daarvoor wél. Dit was een opmerkelijk incident, want de doelman die achter Hoibraaten liep, begroette iedereen gewoon, net als de rest van het team.

Lege stoeltjes

Het WK voor clubs is tot nu toe zeker niet zo denderend als het normale wereldkampioenschap voetbal. Dat is bijvoorbeeld te merken aan alle lege stoeltjes in de stadions. Het lukt de FIFA namelijk niet echt goed om de wedstrijden op het WK voor clubs uitverkocht te krijgen. Zo waren er bij de wedstrijd tussen Chelsea en LAFC op maandag slechts 22.137 toeschouwers aanwezig, terwijl het stadion plek had voor 71.000 man.

Ook tijdens andere potjes van het toernooi in de VS bleven veel stoeltjes leeg in de grote stadions, maar tijdens de wedstrijd tussen het Zuid-Koreaanse Ulsan HD FC tegen het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns FC spande de kroon. Tijdens de match in Orlando tussen de twee ploegen leek het bijna alsof er niemand aanwezig was.

Nobody turned up to watch Ulsan HD vs Mamelodi 😭😭 pic.twitter.com/Sh0zNgMIKK — Bayern & Football (@MunichFanpage) June 17, 2025

Uitzendrechten

Of de wedstrijden in Nederland veel kijkers trekken, valt te betwijfelen. Voor de FIFA bleek het een enorme uitdaging om de uitzendrechten voor een aantrekkelijk bedrag verkocht te krijgen. Uiteindelijk stemde streamingdienst DAZN in, die de wedstrijden nu gratis uitzendt.