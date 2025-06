Het WK voor clubs draait inmiddels op volle toeren, maar fans letten niet alleen op de wedstrijden. Het oog valt ook op de beroemde Italiaanse presentatrice Eleonora Incardona.

De 34-jarige Incardona werkt vaak voor DAZN als verslaggeefster voor Serie A-wedstrijden, maar de tv-persoonlijkheid is door de zender nu ook ingeschakeld om verslag te doen van het nieuwe toernooi. Tijdens de uitzending van Paris Saint-Germain tegen Atlético Madrid trok ze de aandacht met een opvallende, gewaagde look.

Hélène Hendriks langer uit de roulatie: De Oranjezomer krijgt nieuwe presentator Hélène Hendriks is nog niet fit genoeg voor De Oranjezomer. De presentatrice ligt langer uit de roulatie dan verwacht en om die reden heeft SBS 6 een nieuwe presentator aangesteld. Eigenlijk zou Hendriks de helft van de tijd het programma presenteren; Johnny de Mol is momenteel de gastheer.

De Italiaanse verscheen in een donkerblauwe jurk met een rits die tot halverwege openstond. De outfit was afgewerkt met goudkleurige knopen vanaf haar taille tot aan haar benen. Ze maakte haar look af met een gouden ketting en bijpassende oorbellen, zoals te zien is op de beelden die ze deelde op Instagram.

PSG versloeg Atletico Madrid met maar liefst 4-0, maar de fans hadden minder oog voor het wedstrijdverloop en richtten hun aandacht vooral op de presentatrice. De reacties onder de Instagram-post stonden vol met lovende reacties. "Jij bent nog mooier dan het toernooi", schrijft één van haar 1,2 miljoen volgers, terwijl veel woorden als 'prachtig', 'knap' en 'sexy' de revue passeren.

Dit is Maddy Janssen: presentatrice werd beroemd door interview met dronken PSV’er en is dochter van international Maddy Janssen is een van de nieuwste gezichten bij Ziggo Sport, daarvoor timmerde ze al aan de weg bij PSV TV. Ze komt uit een echt voetbalgezin, of beter gezegd PSV-gezin. Maak kennis met het frisse presentatietalent.

Andere outfit

Een dag later deed Incardona verslag van Chelsea tegen LAFC, en ook toen liet ze de fans weer smullen. Ze verruilde haar donkere outfit in voor een opvallende witte jurk, dit keer gecombineerd met een fonkelende set oorbellen. Ook bij de foto's hiervan op haar Instagram reageren haar volgers vol lof.

Andere publiekslieveling

De sportzender heeft niet alleen Incardona ingeschakeld om verslag te doen van het WK voor clubs. Ook publiekslieveling Diletta Leotta, de vrouw van ex-Liverpool doelman Loris Karius, is momenteel in de Verenigde Staten voor haar werk.