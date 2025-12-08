De FIFA wil de LGBTQ+-gemeenschap vieren tijdens een voetbalwedstrijd op het aankomende WK. Het duel waar dat gedaan wordt, is uiterst opmerkelijk. De beide landen veroodelen namelijk homoseksualiteit.

De FIFA heeft de wedstrijd tussen Egypte en Iran op het WK 2026 aangewezen als officiële Pride Match om de LGBTQ+-gemeenschap te vieren. Deze beslissing is op zijn zachtst gezegd spraakmakend.

De bewuste wedstrijd wordt op 26 juni gespeeld in het Lumen Field in Seattle. Deze planning stond al vast vóór de loting van afgelopen vrijdag, die bepaalde dat Egypte en Iran tegenover elkaar staan. Beide landen zijn geloot in groep G, samen met België en Nieuw-Zeeland.

Homoseksualiteit veroordeeld

Beide landen veroordelen homoseksualiteit. In Iran is homoseksualiteit illegaal en strafbaar met de doodstraf, terwijl in Egypte wetten over 'openbare zedelijkheid' worden gebruikt om relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht te onderdrukken.

Wat de Pride Match precies inhoudt, heeft de FIFA nog niet laten weten. Wel zijn veel mensen online bang dat de spelers van zowel Iran als Egypte niet gaan meewerken aan de beoogde plannen van de internationale voetbalbond.

'Voetbal heeft de unieke kracht om mensen te verenigen'

Ondanks de mogelijke controverse garandeerde een woordvoerder van de organisatie aan Outsports dat er geen wijzigingen gepland zijn. "De Pride Match is gepland om de Pride-evenementen in Seattle en het hele land te vieren en te benadrukken en was al lang van tevoren gepland. Het is een uiting, geleid door de gaststad, van de toewijding van Seattle en de staat Washington om een gastvrije en inclusieve omgeving te creëren waar iedereen zich thuis voelt: spelers, fans, bewoners en bezoekers."

De woordvoerde benadrukt de kracht van de sport. "Voetbal heeft de unieke kracht om mensen te verenigen over grenzen, culturen en overtuigingen heen. We voelen ons vereerd om een Pride Match te organiseren en Pride te vieren binnen de wereldwijde voetbalgemeenschap."

