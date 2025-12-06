Tijdens de loting van het WK voetbal leek het af en toe bijzaak in welke poule welk land precies terechtkwam. In de Verenigde Staten werd er een behoorlijke show van de loting gemaakt, met vooral hoofdrollen voor de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-baas Gianni Infantino. Daar kwam veel kritiek op. Ook de niet bepaald brandschone voorganger van Infantino haalt hard uit naar de Zwitserse-Italiaan.

Kennen we Sepp Blatter nog? Hij is inmiddels 89 jaar oud en was vanaf 1998 tot en met 2016 de FIFA-preses. Velen zullen hem niet vanwege zijn verdienste voor de sport herinneren, maar vooral vanwege legio rellen waar hij een hoofdrol in speelde. Zo werd hij meermaals geschorst vanwege dubieuze praktijken. Momenteel zit hij nog tot 2027 een schorsing uit en mag hij geen functie bekleden.

Blatter hekelt Infantino

Zijn opvolger werd Infantino, die inmiddels misschien wel net zo impopulair is bij de gemiddelde voetbalvolger als Blatter was. Infantino nam veelvuldig de hoofdrol op zich tijdens de loting in Washington en deelde maar wat graag complimenten en zelfs een vredesprijs uit aan zijn 'vriend' Donald Trump. Blatter moest er niets van hebben, zo blijkt in gesprek met The Telegraph.

Hij maakt zich grote zorgen over de sport en vreest dat voetbal gekaapt wordt voor politieke doeleinden. De FIFA Peace Prize was volgens hem een pijnlijk voorbeeld. "Voetbal moet geen vredesprijzen uitdelen", vindt Blatter, die ook zag dat de invloed van Trump gigantisch groot was. "Ik weet niet meer of ik door Trump of door Infantino ben opgevolgd."

Als voorbeeld geeft hij het dreigement van de republikein Trump dat hij misschien democratische speelsteden wil inruilen voor een stad die zijn partij mee gezind is. "Dat is het einde", vreest Blatter. "Als de politici bepalen waar we het voetbal spelen, waar gaat ons spel dan heen?"

Daarnaast had Blatter ook de mond vol over de korte schorsing van Cristiano Ronaldo, die zo gewoon op het WK mag spelen na zijn rode kaart, het feit dat spelers die klagen over het drukke speelschema worden genegeerd en het WK van 2034 in Saudi-Arabië. En dan was er nog iets opvallends: Blatter wil misschien terugkeren bij de FIFA.

Keert Blatter terug bij de FIFA?

Dat kan pas als zijn schorsing in 2027 afloopt. De Zwitser is dan al 91 jaar, maar denkt er serieus over na en claimt zelfs dat het mogelijk is omdat hij na zijn schorsing niet is ontslagen. "Toen ik door de ethische commissie werd geschorst, heb ik mijn mandaat aan iemand anders gegeven. Maar ik heb het mandaat nog steeds. Ik ben nog steeds de gekozen president." Daar zal Infantino anders over denken.

