Het voetbalelftal van San Marino staat op 18 november voor een dilemma. De dwergstaat heeft belang bij een forse nederlaag tegen Roemenië om WK-kwalificatie nog af te kunnen dwingen.

Door een maas in de UEFA-wet kan San Marino alsnog het WK gaan halen. In de eigen WK-kwalificatiepoule met Oostenrijk, Bosnië-Herzegovina, Cyprus en Roemenië staat het land kansloos onderaan. San Marino haalde nog nul punten en dus lijkt kwalificatie voor het WK uit beeld. Toch is er via de Nations League nog een ontsnappingsroute voor San Marino, maar daarbij moet de ploeg fors verliezen in de kwalificatie.

San Marino - Roemenië

Op 18 november speelt San Marino tegen Roemenië. De dwergstaat heeft baat bij een forse nederlaag tegen de Roemenen. Als Roemenië eerste of tweede eindigt in de WK-kwalificatiepoule, dan is dat land direct geplaatst voor het WK. Plek één lijkt voor Oostenrijk, maar de Roemenen hebben nog wel kans om tweede te worden. Bosnië-Herzegovina staat met slechts drie punten voorsprong nu op plek twee, maar dat team speelt tijdens de laatste kwalificatieronde eerst tegen de Roemenen en daarna tegen Oostenrijk.

Bij winst op Bosnië-Herzegovina kan Roemenië dus in punten gelijk komen voor plek twee en dan moet in het duel met San Marino flink aan het doelsaldo worden gewerkt. De kans is aanwezig dat de dwergstaat zal meewerken aan een grote zege van Roemenië, want als de Roemenen het WK via de kwalificatie halen, dan maakt San Marino via de Nations League nog een kans.

Nations League

San Marino eindigde in groep D1 van de Nations League bovenaan in een poule met Gibraltar en Liechtenstein. De dwergstaat kan nog in aanmerking komen om de Nations League play-offs voor WK-kwalificatie te halen, maar dan moet de winnaar van Nations League-poule C2 zich plaatsen via het normale kwalificatietoernooi. En de winnaar van poule C2 zijn de Roemenen.

Conclusie: als Roemenië zich via het normale WK-kwalificatietoernooi, dan kan San Marino mee doen aan de play-offs van de Nations League. Daarmee kan de dwergstaat zich alsnog plaatsen voor het WK 2026. Op de laatste speeldag kan San Marino Roemenië helpen zich te plaatsen, door met opzet met grote cijfers te verliezen. De vraag is echter of San Marino de trots opzij kan zetten en bereid is Roemenië een aantal keer extra te laten scoren.