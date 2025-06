Youri Regeer zorgde woensdagavond voor een bizar moment bij Jong Oranje - Jong Oekraïne. De Ajacied kreeg bij een 2-0 voorsprong een rode kaart, omdat hij zijn noppen in de hals van een tegenstander had gezet.

Er was geen vuiltje aan de lucht voor Jong Oranje in de beslissende groepswedstrijd. We tellen de 81e minuut en de ploeg van Michael Reiziger leidde met 2-0. Op dat moment komt Regeer met een hoge trap invliegen op tegenstander Oleksandr Yatsyk, die logischerwijs naar de grond gaat. Hij krijgt namelijk de noppen van de Nederlandse middenvelder op zijn hals.

Rode afdruk in hals

Yatsyk rolt op de grond, terwijl Regeer met een rode kaart van het veld wordt gestuurd. De Ajacied trapt nog een bidon omver, maar zal na het zien van de beelden toch niet anders kunnen concluderen dan dat het terecht was. De betreffende Oekraïner blijft namelijk met een rode afdruk van de noppen in zijn hals achter.

Zeer korte invalbeurt

Nederland won de wedstrijd uiteindelijk met 2-0. Hoewel Regeer er volgende wedstrijd niet bij zal zijn, richtte hij dus geen verdere schade aan voor zijn ploeg. De middenvelder was in de 73e minuut in het veld gekomen, maar moest er acht minuten later dus alweer uit.

Dat betekent opnieuw een teleurstellende avond voor Regeer. Tegen Finland werd hij na een zwakke eerste helft en een 2-0 achterstand in de rust gewisseld, en tegen Denemarken bleef hij de hele wedstrijd op de bank. Het is nog onzeker of Regeer dit toernooi nog gespeeldijd krijgt.

Doelpuntenmakers

Luciano Valente zorgde in de eerste helft voor de openingstreffer, op aangeven van Ruben van Bommel. Valente begon het toernooi nog als wissel onder bondscoach Michael Reiziger, maar vocht zichzelf vrij snel in de basis. Eigenlijk zou hij helemaal niet meegaan, maar na het afvallen van Dirk Proper werd hij toch opgeroepen.

Thom van Bergen zorgde voor de 2-0. Hij kreeg de voorkeur boven Noah Ohio, die in de eerste twee groepsduels flink teleurstelde. Reiziger besloot hem te sparen en hem op de bank te zetten tegen Oekraïne. De spits van FC Utrecht viel wel in, kreeg nog een kans, maar scoorde niet.