Jong Oranje ontsnapt aan een gigantisch drama op het EK onder 21 jaar. De ploeg van Michael Reiziger maakte het zichzelf behoorlijk lastig in de groepsfase, maar heeft zich uiteindelijk tóch geplaatst voor de kwartfinales door met 2-0 te winnen van Oekraïne. Zaterdagavond wacht een duel met een absolute titelfavoriet: Portugal.

Jong Oranje móést zelf winnen, want ze pakten in de eerste twee groepswedstrijden slechts één punt. Er werd gelijkgespeeld tegen Finland (2-2) en verloren van Denemarken (2-1). De ploeg van Reiziger begon de ploeg echter bijzonder stroef aan het treffen met Oekraïne. Pas na een half uur kwamen ze wat beter in het spel, en direct daarna was het raak voor Jong Oranje.

Oranje op voorsprong, wéér Valente

In de 34e minuut nam Jong Oranje de leiding dankzij Luciano Valente. De middenvelder van FC Groningen, die regelmatig gelinkt wordt aan Feyenoord, scoorde daarmee zijn tweede doelpunt op dit EK. Dit keer was het echter een bijzonder eenvoudige treffer. Ruben van Bommel zette druk, veroverde de bal van een Oekraïense verdediger en gaf hem vervolgens goed breed. Valente rondde beheerst af en zette zijn team daarmee op 1-0.

Schitterende treffer van Thom van Bergen

Na een klein uur spelen verdubbelde Thom van Bergen de voorsprong van Jong Oranje. Een mooie dieptepass van Kenneth Taylor werd uitstekend afgemaakt. De spits van FC Groningen stifte de bal prachtig over de Oekraïnse goalie en tekende daarmee aan voor de 2-0. Daarmee leek Oranje zich, mede door de achterstand van Finland tegen Denemarken, op te kunnen maken voor de kwartfinales. De spits kreeg de voorkeur boven de flink bekritiseerde Noah Ohio en was meteen trefzeker, waar zijn concurrent tegen Denemarken maar liefst vier opgelegde kansen miste.

Bizarre actie van Youri Regeer

Youri Regeer beleeft tot nu toe een teleurstellend EK. In de eerste wedstrijd werd hij al na rust gewisseld en tegen Denemarken bleef hij negentig minuten op de bank. Tegen Oekraïne kreeg hij als invaller in de 73e minuut een nieuwe kans. Negen minuten later moest hij alweer vertrekken na een bizarre actie waarbij hij zijn noppen in de hals van Oleksandr Yatsyk zette. Ondanks deze rode kaart hield Oranje stand en pakte het eindelijk de eerste overwinning van het toernooi.

Lastig treffen met Portugal

Jong Oranje weet hun volgende tegenstander al. Portugal werd namelijk groepswinnaar in Groep C. Die neemt het in de kwartfinale op tegen de nummer twee uit de groep van Nederland, dus mogelijk tegen Oranje als de ploeg van bondscoach Reiziger als tweede eindigt. Denemarken is al zeker van de eerste plaats in de groep van Oranje en treft in de kwartfinales Frankrijk.