Jong Oranje won woensdagavond van de leeftijdsgenoten uit Oekraïne op het EK onder 21 en bereikte daardoor de knock-outfase. Ook de tegenstander in de kwartfinale is al bekend.

Portugal won op dinsdag met 4-0 van Georgië en Frankrijk versloeg Polen met 4-1. De Portugezen nemen het na drie zeges als groepswinnaar in de kwartfinale op tegen de nummer twee uit de groep van Nederland. Dat is Jong Oranje, dankzij de 2-0 zege op Oekraïne. Denemarken was na twee wedstrijden al zeker van de eerste plaats in de groep van Oranje en treft in de kwartfinales Frankrijk.

De wedstrijd in de kwartfinale staat zaterdag om 18.00 uur op het programma. Portugal won twee van de drie groepsduels met ruime cijfers: Georgië werd met 4-0 verslagen, Polen werd zelfs met 5-0 aan de kant gezet. Het onderonsje met Jong Frankrijk leverde geen winnaar op: 0-0.

Jong Oranje ontsnapt aan dramatische exit op EK onder 21, wedstrijd tegen topland wacht Jong Oranje ontsnapt aan een gigantisch drama op het EK onder 21 jaar. De ploeg van Michael Reiziger maakte het zichzelf behoorlijk lastig in de groepsfase, maar heeft zich uiteindelijk tóch geplaatst voor de kwartfinales door met 2-0 te winnen van Oekraïne. Zaterdagavond wacht een duel met een absolute titelfavoriet: Portugal.

Eén speler ontbreekt

Youri Regeer zal er niet bij zijn tegen Portugal. De middenvelder viel in de 73e minuut in tegen Oekraïne en kreeg acht minuten later een rode kaart. De Ajacied zette zijn noppen bij een hoge trap in de hals van een speler van de tegenpartij.

Bizarre actie van Jong Oranje-speler: noppen staan in hals van tegenstander Youri Regeer zorgde woensdagavond voor een bizar moment bij Jong Oranje - Jong Oekraïne. De Ajacied kreeg bij een 2-0 voorsprong een rode kaart, omdat hij zijn noppen in de hals van een tegenstander had gezet.

Jong Spanje

Het duel tussen de voetballers van Jong Spanje en Jong Italië op het EK onder 21 in Slowakije heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel eindigde in 1-1. De Spanjaarden zijn daardoor groepswinnaar geworden en Italië is als tweede geëindigd. Beide ploegen waren na twee zeges al zeker van de kwartfinales.

Jesús Rodríguez opende in de tweede helft de score voor Jong Spanje. Ajax-target Raul Moro gaf de assist. De Real Valladolid-linksbuiten werd in de winter al in verband gebracht met de Amsterdammers, maar raakte toen geblesseerd. Hij zou nu weer op de radar staan. Niccolò Pisilli maakte overigens zes minuten later na een snelle tegenstoot gelijk namens Italië.