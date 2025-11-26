PSV heeft een geweldige start gehad op bezoek bij Liverpool. De ploeg van Peter Bosz werd behoorlijk in het zadel geholpen door een bizarre actie van Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk.

Liverpool kent een dramatische reeks met acht nederlagen in elf duels. Tóch was de ploeg van Arne Slot de torenhoge favoriet in de Champions League-clash met PSV. PSV kwam echter een stuk beter uit de kleedkamer dan de thuisploeg. Ze werden extra geholpen door een knullige actie van Virgil van Dijk. De Nederlander had zijn arm hoog boven zijn hoofd bij een corner en kreeg de bal erop.

Scheidsrechter onverbiddelijk

Scheidsrechter Alejandro Hernández was onverbiddelijk en wees resoluut naar de stip. Al na zes minuten kreeg Arne Slot met zijn ploeg de volgende dreun te verwerken. Van Dijk smeekte bij de arbiter nog dat hij zelf naar de beelden ging kijken. Maar daar werd geen gehoor aangegeven, tot grote onvrede van de Oranje-captain.

Met woord en gebaar maakte hij zijn ongenoegen kenbaar bij de Spaanse scheidsrechter. Van Dijk beweerde dat hij een licht zetje kreeg van Jerdy Schouten, maar kon het vooral zichzelf aanrekenen. De leider van Oranje en Liverpool liet zich wel heel gemakkelijk wegzetten door de PSV'er. Opmerkelijk genoeg kreeg Van Dijk géén gele prent. Even later kreeg hij die wel na een harde tackle op Ismael Saibari.

Ivan Perisic houdt hoofd koel

Ivan Perisic kreeg de eer om zijn ploeg op voorsprong te schieten vanaf elf meter. Dat kun je aan de Kroaat wel overlaten, want ondanks een striemend fluitconcert van de zestigduizend Liverpool-fans schoot hij de 0-1 tegen de touwen. Hij stuurde Giorgi Marmardashvili de verkeerde kant op en liet de vierduizend meegereisde PSV-fans helemaal uit hun plaat gaan. Die vreugde was echter van korte duur, want tien minuten later maakte Dominik Szobozlai de gelijkmaker: 1-1.

