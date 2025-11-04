Matchfixing is in het Griekse voetbal een beladen onderwerp. Hoewel er zelden bewijs naar buiten komt, leeft het onder spelers wel. Eén van hen is de Zweed Daniel Sundgren, die een boekje open deed over de situatie bij zijn vorige club NFC Volos.

In het verleden is wel eens een enquête rondgegaan, waaruit bleek dat 12,8 procent van de spelers in Griekenland wel eens benaderd was voor matchfixing. Ook vermoedde 64 procent van de deelnemers dat er wedstrijden in hun competitie waren beïnvloed. In 2011 werden zelfs zelfs clubpresidenten gearresteerd in verband met matchfixing.

Bizarre bekentenis

Ondanks verscherpte maatregelen (lees: een app waarop spelers het veilig kunnen aankaarten) lijkt matchfixing nog niet helemaal te zijn verdrongen uit het Griekse voetbal. Dat valt op te maken uit de woorden van de Zweedse rechtsback Sundgren, die een jaartje voor Volos speelde. Als voorbeeld onthulde hij dat er uitslagen van wedstrijden vaststonden, om er zo voor te zorgen dat twee teams zich handhaafden.

"Ik kan het nauwelijks beschrijven. Voor de wedstrijd kregen we in de kleedkamer te horen: 'Vandaag laten jullie de bal lopen'. Of: 'Vandaag wordt hij neergehaald in het strafschopgebied en krijgen we een penalty mee'. De president en de trainer vertelden ons dat", vertelde hij in de podcast Lundh. Sundgren kon amper leven met de situatie. " Maar je kon je mond niet opendoen, want degenen die de beslissingen namen, betaalden ook je salaris. Het is duidelijk dat je je doodschaamde. Het is walgelijk."

Sundgren noemt het 'surrealistisch' dat ze van te voren wisten dat ze een penalty zouden krijgen. Het deed mentaal en fysiek veel met hem. "Uiteindelijk kreeg ik angstaanvallen", zei hij. Bij thuiskomst in Zweden moest hij direct naar het ziekenhuis. "Ik had zo'n brok in mijn maag en ik kreeg een echte angstaanval."

Geen schrik voor rechtszaak Volos

In het onthullende gesprek vertelde Sundgren ook dat hij de waarheid zou vertellen aan de organisatie van de Griekse competitie, als zij hem zouden benaderen. "Er is niets te verbergen. Ik denk dat mensen het al weten", stelde hij.

Vanuit zijn oude ploeg Volos kwam wel een reactie. Zij slepen hem voor de rechter. Het doet de Zweed amper wat. "Ik weet niet waarvoor ze me gaan aanklagen. Ik heb het gevoel dat voetbal altijd op de eerste plaats komt. Ik speel en hou van deze sport al sinds ik vijf was. Ik heb alleen maar de waarheid gezegd. Nou, als mensen me daarvoor willen aanklagen, dan kan dat", zei hij tegenover SVT.