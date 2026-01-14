Eén onopvallende opmerking was genoeg om de financiële markten op te schudden. Lionel Messi onthulde in een recent interview met het YouTube-kanaal Luzu TV wat zijn favoriete drankje is. Dat werd opgepikt door de media en resulteerde in een online trend.

Kort na de publicatie van het interview verspreidde de uitspraak van de stervoetballer van Inter Miami zich als een lopend vuurtje op sociale media. Er ontstond een virale trend, de Messi Mix. Er werden duizenden grappige afbeeldingen, video's en reacties gedeeld van fans wereldwijd.

De Argentijn drinkt niet vaak alcohol, maar onthulde onlangs wel zijn favoriete drankje. "Ik hou van wijn, en dan heb ik mijn eigen gewoonte: wijn met Sprite. Dat werkt sneller," onthulde de 38-jarige Argentijnse superster met een glimlach in het bewuste interview.

Financiële gevolgen

Die vermelding van het frisdrankmerk, dat valt onder de producten van Coca-Cola, leverde het merk Sprite een enorme dosis publiciteit op, zonder enige officiële reclamesamenwerking. De reactie van de markt liet niet lang op zich wachten. De aandelen van Coca-Cola stegen binnen drie dagen met bijna vijf procent, wat een toename van de marktwaarde van het bedrijf met ongeveer 12,9 miljard dollar betekende.

Ook het handelsvolume nam toe, wat aangeeft dat investeerders gevoelig reageerden op de hype. In een instabiele marktomgeving kan een positief sentiment van een wereldberoemde celebrity dus een potentiële groei signaleren.

Cristiano Ronaldo

Dat bevestigt opnieuw de enorme kracht van het publieke imago van sportsterren. Er was in 2021 sprake van een omgekeerde beweging toen Cristiano Ronaldo tijdens een persconferentie op het EK de Coca-Cola flesjes op tafel opzij schoof en een oproep deed om water te drinken.

De waarde van de aandelen van het bedrijf daalde toen kortstondig met enkele miljarden dollars. Messi's onverwachte positieve uitspraak had dit keer precies het tegenovergestelde effect.

Inter Miami

Het Argentijnse icoon geniet momenteel van een welverdiende rust na een buitengewoon succesvol seizoen in het shirt van Inter Miami. Vorig jaar hielp Messi de club aan de titel in de Amerikaanse Major Soccer League (MLS) en scoorde hij in totaal 42 doelpunten in het kalenderjaar.