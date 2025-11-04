De titelverdediger in de Champions League is voor het eerst tegen een nederlaag aan gelopen. In eigen huis trakteerde Bayern München PSG op een bizarre wedstrijd. Het werd 2-1 voor de Duitsers, maar daar was alles ook mee gezegd.

Beide teams wonnen de eerste drie wedstrijden in de Champions League en dus was PSG - Bayern dé kraker van de vierde speelronde. De Duitse topclub won dit seizoen alle vijftien de officiële wedstrijden die het speelde en ook in de Franse hoofdstad was het al vroeg raak. Luis Diaz, die deze zomer overkwam van Liverpool, werkte in de vierde minuut de 0-1 binnen. Dat was het startschot voor een knotsgekke eerste helft.

PSG zag de gelijkmaker van Ousmane Dembélé afgekeurd worden vanwege buitenspel en even later sloeg het noodlot helemaal toe voor de beste voetballer van het afgelopen seizoen. Dembélé raakte alweer voor de derde keer dit seizoen geblesseerd en moest het veld verlaten. Voor de titelhouder bleef de ellende maar doorgaan, want na een half uur verdubbelde Diaz de marge.

Bizarre overtreding doelpuntenmaker Diaz

Bayern zat op rozen, maar diep in de blessuretijd van de eerste helft zadelde Diaz zijn eigen ploeg met een groot probleem op. De doelpuntenmaker maakte een waanzinnige overtreding op Achraf Hakimi door met een soort schaar van achteren het linkerbeen van de rechtsback te pakken te nemen.

De Colombiaan kreeg van de scheidsrechter eerst een gele kaart, maar de VAR greep terecht in en dus ging Diaz eraf met rood. Hakimi kreeg daar weinig van mee, want hij was in tranen na de overtreding van de Bayern-speler en moest net als Dembélé er geblesseerd vanaf. Bayern overleefde vervolgens met tien man een heksenketel in Parijs.

Heksenketel in Parijs

PSG kwam een kwartier voor tijd dankzij Joao Neves terug tot 2-1 en met een man meer volgde er een schiettent op het doel van Manuel Neuer. De Duitse keeper hield ondanks 19 doelpogingen van PSG in de tweede helft zijn doel verder schoon en vertrok met Bayern met drie punten in de tas uit Parijs.

