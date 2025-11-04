Liverpool heeft recordwinnaar Real Madrid op een afschminking getrakteerd in de Champions League. De ploeg van Arne Slot was op een kletsnat Anfield heer en meester en gunde de Spaanse topclub nauwelijks ademruimte. Zonder grote kansen weg te geven eindigde de briljante kraker aan Engelse kant in een 1-0 zege.

Het mocht dan allemaal niet zo goed gaan met Liverpool, dinsdagavond zorgden de spelers van Liverpool voor een briljante wedstrijd. In de score werd dat niet uitgedrukt met maar één goal. Maar het zelfvertrouwen is ongetwijfeld terug bij de regerend kampioen van Engeland en de Nederlandse trainer Arne Slot. De 1-0 vertelt zoveel meer dan de score, want de grote sterren van Real Madrid waren onzichtbaar. Liverpool kruipt door de zege weer de top-8 van de Champions League in.

Anfield ontploft

Liverpool domineerde op Anfield, maar zag door toedoen van Real Madrid-keeper Thibaut Courtois en scheidsrechter Istvan Kovacs een openingstreffer uitblijven. Tot een half uur voor het einde. Jude Bellingham schoffelde Ryan Gravenberch onderuit op een veelbelovende positie. Dominik Szoboslai slingerde de toegekende vrije trap voor het doel en Alexis Mac Allister kopte kiezelhard raak voor de welverdiende 1-0 voor Liverpool. Arne Slot juichte langs de kant en hoorde Anfield om zich heen ontploffen.

Weergaloze reddingen

Real Madrid-keeper Thibaut Courtois hield zijn doel in de eerste helft op katachtige wijze schoon. Florian Wirtz zette Dominik Szboszlai 1-op-1 met de Belgische topkeeper, maar de Hongaar van Liverpool zag zijn inzet gered worden door het uitgestrekte been van Courtois. Het bleef daardoor op wonderbaarlijke wijze 0-0. Meteen na rust toonde de boomlange doelman zich weer aan de wereld. Met twee weergaloze reflexen hield hij Virgil van Dijk en Ibrahima Konaté van scoren. Beide keren stopte hij een zekere goal van de thuisploeg. In de slotfase weerhield hij ook invaller Cody Gakpo knap van scoren.

Opmerkelijke penaltymoment

Scheidsrechter Istvan Kovacs besloot in de eerste helft om Liverpool geen penalty te geven, ondanks ander advies van de VAR. Een middenvelder van Real maakte hands op de rand van het strafschopgebied, maar de Roemeense arbiter besloot een vrije trap net buiten de zestienmeter te geven. De VAR riep Kovacs naar het scherm, want de handsbal was overduidelijk binnen de lijnen gemaakt. Maar in plaats van de vrije trap om te draaien in een strafschop, besloot de scheids om de hele overtreding terug te draaien. Hij vond het bij het zien van de beelden geen hands.

Xabi Alonso en Trent Alexander-Arnold

De trainer bij de Madrilenen is Xabi Alonso. De Spaanse ex-middenvelder speelde jarenlang voor Liverpool en groeide op Anfield uit tot een publiekslieveling vanwege zijn harde werk. Alonso stond voor de moeilijke keuze om Trent Alexander-Arnold wel of niet op te stellen. De rechtsback groeide op bij Liverpool, maar verliet zijn club afgelopen zomer gratis voor Real Madrid. Zijn houding in het laatste seizoen zorgde voor felle kritieken van de achterban op Anfield. Het gehele duel floten en joelden tienduizenden Liverpool-fans hem uit. Helemaal toen hij ook nog speeltijd kreeg.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.