PSV-trainer Peter Bosz beloofde vooraf spektakel in de Champions League-clash met Olympiakos, maar dat kwam vooral van de Griekse topclub. De Eindhovenaren stelden namelijk flink teleur op bezoek in Piraeus, maar zorgden uiteindelijk in de blessuretijd alsnog voor de gelijkmaker. Het eindigde in 1-1.

PSV en Olympiakos staan bekend om hun attractieve speelstijl, wat direct resulteerde in spektakel. Vroeg in het duel werd een goal van Ismael Saibari terecht afgekeurd wegens buitenspel. In de achttiende minuut sloeg de Griekse topclub echter toe, na een pijnlijke inschattingsfout van Anass Salah-Eddine. Hij schatte een hoge bal verkeerd in, waardoor hij zijn directe tegenstander uit het oog verloor. Gelson Martins aarzelde niet en schoot op weergaloze wijze raak: 1-0.

Grote kansen blijven uit

In de tweede helft moest PSV alles op alles zetten om een punt, of zelfs drie, te bemachtigen. Toch ontbrak het de ploeg van Peter Bosz duidelijk aan de nodige wilskracht om de overwinning binnen te halen. Als mede-koploper van de Eredivisie speelde PSV te onnauwkeurig om de Griekse verdediging te doorbreken, waardoor het slechts sporadisch tot enkele halve kansen kwam.

Het leek erop dat PSV zonder punten zou terugkeren naar huis, maar Ricardo Pepi zorgde in blessuretijd op miraculeuze wijze toch voor de gelijkmaker. De bal belandde met wat geluk voor de voeten van de Amerikaan, die geen moment twijfelde en na gestuntel van de Griekse doelman raak schoot: 1-1. Dit gelijkspel wordt absoluut gezien als een gestolen punt.

'Mega dissonant' Dest

In de teleurstellende wedstrijd van PSV in Piraeus was vooral het optreden van Sergiño Dest onderwerp van gesprekstof. De Amerikaanse vleugelverdediger kreeg forse kritiek van zowel analisten als fans, die hem bestempelden als een 'mega dissonant' in het duel tegen Olympiakos.

Cruciale clash voor PSV én Olympiakos

Na de galavoorstelling tegen Napoli (6-2) in de vorige speelronde leek PSV op koers te liggen voor de tussenronde van het miljardenbal. Door het gelijke spel in Griekenland is de Nederlandse kampioen echter weer terug bij af en heeft het een flinke stunt nodig tegen topclubs als Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United of Bayern München om minimaal vier punten te pakken om de volgende fase alsnog te bereiken.

