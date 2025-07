Een tamelijk bizar moment in de Braziliaanse competitie. Daar werd Léo Jardim, een bekende doelman, in de slotfase weggestuurd. Niet vanwege een zware overtreding, maar omdat hij wel een heel slecht toneelstuk opvoerde. Daar trapte de scheidsrechter niet in.

De wedstrijd tussen Internacional en Vasco da Gama (1-1) in de 17e speelronde van de Braziliaanse Série A werd ontsierd door een opmerkelijk incident: de doelman van de bezoekers kreeg rood voor tijdrekken.

Léo Jardim, de voormalige doelman van onder meer het Franse Lille, kwam om de verkeerde redenen in het middelpunt van de belangstelling te staan. Zijn ploeg stond met 1-0 voor dankzij een doelpunt van Rayan in de 30e minuut, toen de Braziliaanse keeper van het veld werd gestuurd na twee gele kaarten, beide voor tijdrekken.

A expulsão de Léo Jardim Dublado! pic.twitter.com/JMUZQN10Oj — Gustavo Machado (@gustavomachadog) July 28, 2025

Slecht toneelstuk

De doelman kreeg zijn eerste gele kaart in de 68e minuut voor tijdrekken. Enkele minuten voor tijd ging hij zitten op het veld en leek last te hebben van een blessure. Scheidsrechter Flavio Rodrigues de Souza sprak hem hierop aan, maar Jardim bleef zitten. Dit resulteerde in een tweede gele kaart en dus rood (86'). Tot overmaat van ramp maakte Internacional vlak daarna gelijk via Carbonero (90+1').

De scheidsrechter lichtte zijn beslissing toe in het wedstrijdverslag: "Nadat hij eerder was gewaarschuwd voor het vertragen van het spel, heb ik dhr. Leonardo César Jardim, nummer 1 van Vasco da Gama, met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Hij vertraagde op respectloze wijze de hervatting van het spel door zonder aanwijsbare reden op de grond te vallen. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van mij en de eerste assistent weigerde hij op te staan. Hij bleef liggen tijdens de gehele wisselprocedure en had voldoende tijd om behandeld te worden, maar deed dit niet."

Woede bij ploeggenoten van keeper

Bij Vasco da Gama was de woede over de beslissing groot. Aanvaller Vegetti reageerde furieus: "Wat hij heeft gedaan... We zijn bestolen." De club reageerde ook met een verklaring waarin de "rampzalige leiding" van de scheidsrechter werd veroordeeld en zijn "onmiddellijke schorsing" werd geëist. De club gaf aan hier niet stil over te zullen blijven.

"Vasco da Gama veroordeelt met klem de rampzalige leiding van scheidsrechter Flavio Rodrigues de Souza in de wedstrijd van zondag (27/07) tegen Internacional in Porto Alegre. Is het slechts een fout of incompetentie? Wanneer de fouten van de arbitrage zich herhalen en Vasco da Gama op directe wijze vier punten kosten in twee wedstrijden, moet deze vraag dringend beantwoord worden door degenen die de leiding hebben over de Braziliaanse arbitrage."

"Vasco da Gama zal alle mogelijke administratieve stappen ondernemen bij de arbitragecommissie van de CBF en zal maandag al een nieuw officieel protest indienen bij het hoofdkwartier van de bond. Scheidsrechter Flavio Rodrigues de Souza moet onmiddellijk worden geschorst, anders zullen we te maken blijven krijgen met controversiële beslissingen en herhaaldelijke schade voor clubs en het verloop van de competitie."