Memphis Depay ligt de afgelopen weken flink onder vuur bij Corinthians. De 32-jarige international van Oranje kent momenteel geen sterke periode en zorgt ook buiten het veld regelmatig voor ophef, wat leidde tot graffiti van boze fans op het trainingscomplex. Tegen Cruzeiro wist hij opnieuw zijn kansen niet te benutten, waardoor na afloop opnieuw werd gesproken over Memphis.

Het laatste doelpunt in de Braziliaanse competitie van Memphis Depay maakte hij op 19 april. Ook tegen Cruzeiro, waar hij diverse mogelijkheden kreeg, slaagde de topscorer aller tijden van Nederland er niet in het net te vinden. Het duel eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Corinthians wist slechts één van de laatste acht wedstrijden in de competitie te winnen en blijft daarmee hangen in de middenmoot van de Série A.

Rumoer rondom Memphis

De sfeer bij de club is al tijden om te snijden en trainer Dorival Júnior staat, ondanks zijn recente aanstelling, alweer onder druk. “Het is nooit rustig in het voetbal. Ik heb al aangegeven dat er nieuwe spelers nodig zijn. Ik doe mijn werk en weet zeker dat de resultaten vanzelf komen”, aldus de coach van Memphis tegenover Braziliaanse media.

Memphis, de vedette van Corinthians, had onlangs een training overgeslagen vanwege achterstallige salarisbetalingen en liet recent tijdens het duel met São Paulo zijn ongenoegen merken. Hij werd in de rust gewisseld en keerde daarna niet meer terug op de bank, tot onvrede van enkele supporters die hun frustratie uitten via bekladdingen bij het clubgebouw.

Steun voor Memphis

Toch nam Dorival het in bescherming op voor Memphis, die tegen Cruzeiro de volledige wedstrijd speelde. "Dit is een interne kwestie die al is opgelost. Het is niet nodig om er nu weer op in te gaan. Toen ik drie spelers naar de kant haalde in de vorige wedstrijd, had ik er nog wel meer kunnen wisselen, want het was geen geweldige avond voor het team. Als je je taken niet uitvoert, profiteert de tegenstander daarvan", besluit de Braziliaanse oefenmeester.

Volgende interlandperiode bij Oranje

Bondscoach Ronald Koeman zal hopen dat Memphis Depay spoedig weer zijn goede vorm te herpakken. De afgelopen maanden was de 32-jarige spits weer de onbetwiste nummer één in de punt, maar hij verkeert allesbehalve in topvorm. In elf duels maakte hij slechts drie goals. De altijd veelbesproken aanvalsleider speelt op 4 en 7 september weer met het Nederlands elftal, tegen Polen en Litouwen in de WK-kwalificatie.