Boze supporters die na een slecht resultaat de spelersbus opwachten: het is een bekend tafereel in het voetbal. Maar wat er in Rotterdam gebeurde na de 3-0 nederlaag van Feyenoord tegen PSV, zien we niet vaak.

Tientallen Feyenoord-supporters stonden zondagavond urenlang te wachten op de spelersbus na de nederlaag van hun club bij PSV. Ze wilden hun onvrede over de huidige situatie uiten, maar die gelegenheid kregen ze niet: de bus verscheen niet bij het trainingscomplex in Rotterdam, zo meldt het AD.

Supporters bij elkaar

Rond 18.30 uur kwamen zo’n honderd supporters samen bij trainingscomplex 1908 aan de Olympiaweg in Rotterdam-IJsselmonde. Een deel stond bij de hoofdingang, terwijl anderen postvatten bij de rotonde ter hoogte van de Sportlaan. Urenlang wachtten ze op de selectie van trainer Robin van Persie.

Tevergeefs

Dat wachten bleek voor niets. Ook om 20.00 uur was de spelersbus nog niet gearriveerd. Uiteindelijk besloten de supporters daarom maar te vertrekken, net zoals een grote groep politieagenten en beveiligers die aanwezig was om alles in de gaten te houden.

De kans dat de spelersgroep later op de avond alsnog bij 1908 opduikt, lijkt klein. Het AD meldt dat de selectie in een hotel verblijft.

Hoofdingang

Ook bij De Kuip zijn extra maatregelen genomen. Het hek bij de hoofdingang van de parkeerplaats is dichtgezet, waardoor het Maasgebouw voorlopig niet bereikbaar is. Bizar genoeg kunnen supporters die hun auto binnen de hekken hebben geparkeerd, nu ook niet bij hun voertuig.

Pijnlijke middag

Feyenoord ging eerder op de middag kansloos onderuit op bezoek bij koploper PSV. Dat het een moeilijk duel zou worden, was vooraf al duidelijk. Toch werd het een bijzonder pijnlijke middag voor de Rotterdammers. Binnen 17 minuten was het al klaar voor Feyenoord. PSV vond het welletjes en nam gas terug waardoor het bij 3-0 bleef.

Na deze zeperd staat de ploeg van Van Persie nog wel tweede op de ranglijst, maar ploegen als Ajax en NEC komen alsmaar dichterbij

