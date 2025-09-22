In Parijs wordt maandagavond de Ballon d'Or uitgereikt aan de beste voetballer van afgelopen jaar. De spelers van Paris Saint-Germain moeten de ceremonie in hun eigen stad echter missen wegens noodweer. Dat terwijl er acht genomineerde rondlopen bij de Champions League-winnaar.

PSG moet maandagavond de kraker tegen Marseille spelen en dat is precies tijdens de uitreiking van de prestigieuze trofee. Dit was echter niet gepland. Oorspronkelijk was het duel gepland op zondagavond, maar Le Classique werd uitgesteld vanwege noodweer in Marseille.

Noodweer

In de stad viel afgelopen dagen enorm veel regen, waardoor straten onder water staan. De wedstrijd wordt nu maandagavond gespeeld. En laat dat nu precies samenvallen met de Ballon d'Or-ceremonie, waar PSG maar liefst acht spelers op de shortlist van dertig favorieten heeft staan.

Eigen bed

De spelers van de Franse kampioen verbleven niet in Marseille in aanloop naar hun duel. Volgens Franse media nam PSG het bizarre besluit om zondag terug te vliegen naar de Parijs, zodat de spelers in hun eigen bed konden overnachten. Maandagochtend nam de ploeg de ruim één uur durende terug richting Marseille.

Ceremonie

Naast een van de topfavorieten voor de trofee, Ousmane Dembélé, heeft PSG nog zeven andere spelers op de lijst van dertig kandidaten: Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha. Ook trainer Luis Enrique staat op de shortlist voor "Trainer van het Jaar".

De Gouden Bal wordt dit jaar uitgereikt door Nederland voetbal-icoon Ruud Gullit. De ceremonie begint maandagavond om 20:45 en is in Nederland te zien op Ziggo Sport 2. De uitreiking is ook te volgen via een livestream van de Franse krant L'Équipe.

