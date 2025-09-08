Ruud Gullit heeft een schitterende klus toegebeeld gekregen. De Nederlandse ex-international mag de presentatie van de 69ste Ballon d'Or doen op 22 september. Hij weet dat honderdduizenden voetbalfans naar hem zullen kijken tijdens de prijsuitreiking. Zeker ook omdat zijn presentatiepartner een geliefde vrouw in de voetbalwereld is.

Met veel bombarie kondigde de organisatie achter de Gouden Bal aan dat er iets groots stond te gebeuren. Maandagmiddag werd duidelijk dat het presentatieduo bekend is. Gullit mag samen met Kate Scott (44) de prijsuitreiking voor beste voetballer van de wereld in goede banen leiden. De Britse Scott is een graag geziene presentatrice. Zij verzorgt in Groot-Brittannië samen met analisten Jamie Carragher, Thierry Henry en Micah Richards de uitzendingen rondom de Champions League.

Populaire Kate Scott

Haar losse en humoristische stijl van presenteren maken haar tot een van de populairste voetbalpresentatoren van het land. De programma's rond de Champions League leveren elke keer weer tientallen clips op die viraal gaan. Bijvoorbeeld vorig jaar, toen het Franse Brest uitstekend presteerde. Zij ging mee in de flauwe 'mannenhumor' van haar gasten en maakte eveneens veel woordgrappen met Brest (in het Engels betekent 'breast' borsten, red.). Zij houdt zich dus wel staande in de spotlights.

Gouden Bal-winnaar Gullit

De 63-jarige Gullit is in Nederland vooral te zien als analist in de voetbaltalkshow Rondo. Internationaal treedt de geboren Amsterdammer ook regelmatig op als analist. Als voetballer groeide hij uit tot één van de beste middenvelders ter wereld. Hij speelde in dienst van Feyenoord, PSV, AC Milan, Sampdoria en Chelsea en werd in 1988 Europees kampioen met het Nederlands elftal. Hij won in 1987 zelf al eens de Gouden Bal.

Ballon d'Or 2025

Op 22 september wordt in Parijs de jaarlijkse Ballon d'Or uitgereikt, door onder meer Gullit en Scott dus. Bij de mannen, vrouwen en diverse andere categorieën zijn er veel genomineerden. Zo kan Sarina Wiegman de beste vrouwelijke coach ter wereld worden. Zij is favoriet voor die titel, want ze maakte Engeland afgelopen zomer Europees kampioen. Arne Slot is door zijn kampioenschap met Liverpool genomineerd bij de mannelijke trainers. Bij de voetballers zijn Virgil van Dijk en Denzel Dumfries genomineerd, maar moeten de Oranje-internationals het opnemen tegen de grootste namen in het voetbal, zoals Lamine Yamal en Erling Haaland.