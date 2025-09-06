Luis Enrique hoopt iedere interlandbreak dat er geen spelers van Paris Saint-Germain geblesseerd raken. Maar nu heeft de 55-jarige succescoach zelf een ongeluk gehad.

Een fietstochtje door de straten van Parijs nam een vervelende wending voor de Spanjaard. De trainer van Paris Saint-Germain is betrokken geraakt bij een ongeval en moest naar het ziekenhuis.

Typische wielerblessure

Enrique weet nu hoe de beste wielrenners ter wereld zich regelmatig voelen. Het fietsongeluk kostte hem namelijk een sleutelbeenbreuk, zo laat zijn club Paris Saint-Germain weten via de sociale kanalen. Enrique werd behandeld door de hulpdiensten en naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie.

Following a cycling accident on Friday, Paris Saint-Germain head coach Luis Enrique was treated by the emergency services and will undergo surgery for a fractured collarbone. The Club expresses its full support and wishes him a swift recovery. Further updates will be shared in… — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 5, 2025

'Na een fietsongeluk op vrijdag werd Paris Saint-Germain-hoofdtrainer Luis Enrique behandeld door de hulpdiensten en zal hij worden geopereerd aan een gebroken sleutelbeen', schreef het Franse topteam op X. 'De club betuigt haar volledige steun en wenst hem een ​​spoedig herstel. Verdere updates volgen te zijner tijd.'

Enrique in de lappenmand

De Spanjaard maakte gebruik van de interlandbreak om zich te wijden aan een sport waar hij erg van houdt, fietsen, maar uiteindelijk liep het mis. Voorlopig heeft hij een paar dagen om te herstellen; de volgende wedstrijd van Paris Saint-Germain staat gepland voor zondag 14 september, thuis tegen Lens, voor de vierde speelronde van de Ligue 1.

Vooralsnog is PSG nog foutloos in de eigen competitie. De kampioen van vorig jaar deelt de koppositie met Olympique Lyonnais, dat ook de eerste drie wedstrijden won. Enrique pakte daarnaast vorig jaar de Champions League, waarmee hij een magische grens doorbrak voor de stinkrijke club. Het was de eerste keer dat de Parijzenaren de cup met de grote oren wonnen.

Alles over Ligue 1

