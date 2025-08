Lionel Messi heeft zijn eigen bodyguard om zijn veiligheid te kunnen waarborgen. Helaas voor de Argentijnse topvoetballer moet hij het de komende wedstrijden zonder zijn lijfwacht stellen, aangezien die zich heeft misdragen.

De organisatie van de Leagues Cup heeft Yassine Cheuko, de persoonlijke bodyguard van Messi, geschorst vanwege 'ongepast gedrag' na de wedstrijd tussen Inter Miami en Atlas op 30 juli in Miami. Volgens een officieel statement betrad een lid van de Inter Miami-delegatie 'zones zonder officiële accreditatie' en gedroeg zich ongepast.

In actie na woordenwisseling

ESPN onthulde later dat het om Cheuko ging, die Messi op de voet volgt sinds de Argentijnse ster in de Verenigde Staten arriveerde. Cheuko kwam in actie na een woordenwisseling tussen spelers van beide teams. De bodyguard beklom het veld en duwde twee Atlas-spelers weg bij Messi.

De toernooiorganisatie was hier niet van gediend en heeft Cheuko de toegang tot alle technische ruimtes van de competitie ontzegd. De schorsing geldt voor de rest van het toernooi. Inter Miami heeft zich nog niet officieel uitgelaten over de straf voor de bodyguard van hun sterspeler.

Goede avond

Ondanks dit opvallende moment kenden Messi en Inter Miami een goede avond. Telsco Segaiova brak in de tweede helft op aangeven van de Argentijn de ban, en zette de ploeg uit de VS op voorsprong.

In de 80ste minuut kwam Atlas echter langzij dankzij een doelpunt van Rivaldo Lozano. Het leek er hierdoor op dat de wedstrijd in een gelijkspel zou eindigen, maar uiteindelijk trok Inter Miami aan het langste eind. Diep in de blessuretijd wist Marcelo Weigandt de 2-1 binnen te werken, op aangeven van Messi. Mede dankzij twee assists van de Argentijnse stervoetballer won Inter Miami de eerste groepswedstrijd van het toernooi.

Contractverlenging

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat Messi zijn contract bij de Amerikaanse club gaat verlengen. Volgens Catalunya Radio tekent de Argentijn tot eind 2028. Dit betekent dat de aanvaller tot zijn 41e verbonden blijft aan Inter Miami.

Volgens het medium zal de 38-jarige Argentijnse sterspeler binnenkort een nieuw contract ondertekenen. De overeenkomst loopt tot 2028, maar bevat twee clausules voor vroegtijdige beëindiging: Messi kan na 2026 zelf vertrekken, en de club heeft de mogelijkheid om het contract na 2027 te ontbinden.