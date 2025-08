Lionel Messi heeft het naar zijn zin bij Inter Miami CF. De 38-jarige superster gaat zijn aflopende contract met liefst drie jaar verlengen. Wel zijn er meerdere clausules opgenomen, voor een vroegtijdig vertrek.

Volgens Catalunya Radio verlengt de Argentijnse sterspeler zijn contract bij de Major League Soccer-club tot eind 2028. Dit betekent dat de aanvaller tot zijn 41e verbonden blijft aan Inter Miami.

Opvallende clausules

De 38-jarige Argentijnse sterspeler zal binnenkort zijn handtekening zetten onder een nieuwe overeenkomst, aldus het medium. Het contract loopt tot 2028, maar bevat twee opties tot vroegtijdige beëindiging: Messi kan na 2026 vertrekken en de club kan het contract na 2027 ontbinden.

Messi vertrok in de zomer van 2023 naar de Verenigde Staten na twee seizoenen bij Paris Saint-Germain. De wereldkampioen van 2022 met Argentinië heeft in 69 wedstrijden voor de club uit Florida al 58 keer gescoord en 28 assists gegeven.

Terugkeer bij Barcelona lijkt uitgesloten

Messi begon zijn carrière bij FC Barcelona en het leek voorbestemd om hem daar ook te eindigen. Maar omdat Barça er een financiële puinhoop van maakte, konden ze het salaris van Messi niet meer ophoesten. Dus verkaste hij met veel tranen naar PSG.

Mocht de contractverlenging bij Inter Miami bevestigd worden, dan lijkt een terugkeer van Messi naar Barcelona vrijwel uitgesloten. Toch is het niet helemaal ondenkbaar dat de Argentijn ooit nog het shirt van de Blaugrana draagt. Er wordt gesproken over een mogelijke huldiging voor Messi in het hernieuwde Camp Nou om zijn legendarische tijd bij Barcelona te eren.

Vriendenclubje in Miami

Messi mag dan niet in het blaugrana voetballen, in Miami is hij wel omringd door veel goede bekenden. Zo zijn Jordi Alba, Sergio Busquets en Luis Suarez er actief. Zij hebben allemaal een verleden bij FC Barcelona. Onlangs voegde wereldkampioen en Messi's goede vriend Rodrigo de Paul zich bij het clubje.