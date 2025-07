Het leek er een tijdje op dat Morgan Gibbs-White naar Tottenham Hotspur zou vertrekken. Dreigementen van zijn club Nottingham Forest gooide echter roet in het eten. Nu is er een vreemde video verschenen op het Instagram-account van de club uit Nottingham die veel voetbalfans laat lachen.

Gibbs-White stond op het punt om na Mohammed Kudus de tweede grote zomeraanwinst van Tottenham te worden. De transfer van de creatieve middenvelder van Nottingham Forest leek zo goed als rond. Toch klapte de deal toen Forest Tottenham ervan beschuldigde contact te hebben gezocht met de speler zonder toestemming van de club.

Tottenham had aan Nottingham Forest laten weten bereid te zijn de afkoopclausule van 60 miljoen pond (zo’n 68 miljoen euro) te voldoen en had al een medische keuring voor Gibbs-White ingepland. Die keuring werd echter afgeblazen toen Forest dreigde een officiële klacht in te dienen tegen de Londenaren. De club vroeg zich namelijk af hoe Spurs toegang had gekregen tot vertrouwelijke clausules in het contract van de speler.

Verlengd contract

Nu de transfer was vastgelopen, voegde Gibbs-White zich bij het trainingskamp van Nottingham Forest in Portugal. Daar verraste hij zaterdag door zijn contract met drie jaar te verlengen.

Er werd een video op Instagram geplaatst waarin Gibbs-White samen met Evangelos Marinakis, de eigenaar van de club, te zien is om het nieuws aan te kondigen. Maar sommige fans grapten dat de sterspeler van Forest in de video wel iets weg had van een ‘gijzelaar’.

Reacties op video

"Niets zo treffend als een gijzelvideo met je 'ontvoerder' naast je, zodat je geen hulp durft te roepen! #FreeGibbsWhite", zo grapte iemand. Een ander reageerde met: "Gibbs-White die nep zit te glimlachen naast zijn eigenaar, nadat hij gegijzeld is bij Forest."

Weer een ander zei op ondeugende toon: "Er zijn heel wat opvallende momenten geweest tijdens deze transferperiode. United dat achter allerlei spelers aanzit, Liverpool die enorme bedragen uitgeeft, Arsenal dat constant in het nieuws is, de situatie rond Isak, en nog veel meer. Maar dat ik een gijzelvideo van Morgan Gibbs-White zou zien? Die zag ik niet aankomen. Geen moment saai."

Rol van Marinakis

Deze reacties komen door de opvallende rol die Evangelos Marinakis bij de club speelt. De Griek is veel actiever dan de gemiddelde club-eigenaar, en verschijnt vaak in beeld.

Dit heeft dan ook de nodige controversiële momenten opgeleverd. Zo kreeg hij eerder een stadionverbod van vijf wedstrijden nadat hij wedstrijdofficials tijdens een Premier League-wedstrijd bespuugde.

Een ander opvallend moment was toen Marinakis na een wedstrijd tegen Leicester City op het veld stapte, en manager Nuno Espirito Santo op bizarre wijze confronteerde. Deze actie werd door critici zoals Gary Neville bestempeld als 'schandalig'.

Transfers en Europees voetbal

Dat Gibbs-White zijn contract heeft verlengd, is goed nieuws voor Forest, dat deze zomer al een belangrijke speler verloor aan Newcastle United: Anthony Elanga werd voor 61 miljoen euro verkocht. Nottingham Forest heeft tot nu toe nog geen grote versterkingen binnengehaald, ondanks een sterk seizoen.

De ploeg maakte lange tijd kans op een plek in de Champions League, maar door een zwakke eindsprint eindigde Forest uiteindelijk als zevende in de Premier League. Hierdoor speelt de club komend seizoen niet op het hoogste Europese niveau, maar in de Conference League.

