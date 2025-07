Eindelijk is de transfer van Viktor Gyökeres naar Arsenal rond. De 27-jarige Zweedse topspits wilde weg bij Sporting Portugal en probeerde op allerlei manieren een transfer af te dwingen. Voor de Portugese club die hem met zoveel tegenzin laat gaan ligt er wel een smakelijk transferbedrag klaar.

Arsenal betaalt volgens Engelse media 70 miljoen euro voor de Zweed. De club uit Londen was op zoek naar een spits. Gabriel Jesus was afgelopen seizoen de enige echte spits van Arsenal. Maar hij was vaak geblesseerd. Daarom moesten aanvallende middenvelders Kai Havertz en Mikel Merino in het centrum van de aanval spelen.

Blij

Arsenal werkte de afgelopen weken hard aan de komst van Gyökeres. Manchester United had ook belangstelling voor de spits van Sporting Portugal. "We zijn blij dat we hem mogen verwelkomen", zegt trainer Mikel Arteta op de website van Arsenal. "Zijn statistieken spreken voor zich."

This is where you need to be.



Viktor Gyökeres is a Gunner ✊



Narrated by Kojey Radical 🎙️ pic.twitter.com/k7qLBUyW61 — Arsenal (@Arsenal) July 26, 2025

Topseizoen Gyökeres

Gyökeres kende een topseizoen bij Sporting en hoopt dit deze zomer te belonen met een transfer. Om ervoor te zorgen dat hij niet in de winter al zou vertrekken, maakten de speler en de club een afspraak: ondanks de afkoopclausule van zo'n 100 miljoen euro in het contract van de Zweed, zou Sporting in de zomer meewerken wanneer clubs met 70 miljoen over de brug zouden komen.

Viktor Gyokeres scores genius free-kick under the wall... he can do everything 🧠 pic.twitter.com/NycqyQ1X3T — GOAL (@goal) April 8, 2025

Sporting besloot daarna om toch niet tevreden te zijn met dat bedrag. Geïnteresseerde clubs moeten iets meer dan 80 miljoen neerleggen om de spits aan te trekken. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de speler. Hij ging in staking te Lissabon, om zo een transfer te forceren.

Topscorer

Gyökeres was dit seizoen een van de meest scorende spitsen van Europa. In de competitie maakte hij 39 doelpunten in 33 wedstrijden en had daarmee een belangrijk aandeel in de titel van Sporting Lissabon. In totaal scoorde de Zweed 54 keer in 52 wedstrijden voor de groen-witten afgelopen seizoen. Daarnaast gaf hij ook nog eens dertien assists.