De politie heeft vijf Arnhemmers aangehouden voor het gooien van vuurwerk tijdens het duel van RKC Waalwijk met Almere City. De wedstrijd moest zaterdag even worden stilgelegd vanwege het incident. Eerder werd ook andere een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie onderbroken door Vitesse-supporters.

De wedstrijd tussen RKC en Almere City moest zaterdag even worden stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld maar werd snel weer hervat. Er werden opnieuw geelwitte rookbommen op het veld gegooid. Drie Arnhemmers werden volgens de politie van Waalwijk direct na het incident aangehouden.

In hun auto werd vuurwerk gevonden. Twee andere mogelijke supporters van Vitesse werden later gearresteerd. Ook zij hadden vuurwerk bij zich.

RKC-fans lieten ook een spandoek zien met betrekking tot het intrekken van de proflicentie van Vitesse. "Nooit meer naar Arnhem", stond daarop geschreven.

'KNVB dit is pas het begin'

Vrijdag werd Jong PSV - Jong AZ ook onderbroken na vuurwerk op het veld, tot twee keer toe. Supporters van Vitesse eisten die actie op. Zij plaatsten op sociale media spandoeken met de boodschap 'KNVB dit is pas het begin' en 'wij geen voetbal, jullie geen voetbal, KNVB maffia'. PSV gaat aangifte doen tegen de gooiers van het vuurwerk, meldde een woordvoerder van de club.

Supporters van Vitesse zijn boos omdat hun club niet meer in het betaalde voetbal mag uitkomen. Ze vinden dat de KNVB onvoldoende meewerkt aan de toekomstplannen van de club uit Arnhem. De voetbalbond heeft begrip voor de emoties bij fans van Vitesse.

"Maar kennelijk is er verwarring over wie welke verantwoordelijkheden heeft", meldde de voetbalbond vrijdag op de eigen site. "Clubs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering en hun plannen."

Proflicentie

Vitesse legt zich er niet bij neer dat de KNVB de proflicentie heeft ingetrokken. De club stapte drie weken geleden vergeefs naar de voorzieningenrechter in Utrecht om de proflicentie terug te krijgen. Die was de club afgenomen omdat de KNVB vindt dat Vitesse het licentiesysteem jarenlang heeft omzeild en ondermijnd. De rechter in Utrecht gaf de KNVB op 8 augustus gelijk. Vitesse gaat maandag in Arnhem in beroep tegen die beslissing. Fans van Vitesse roepen elkaar op naar de rechtbank in Arnhem te komen.

