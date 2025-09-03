Met de soap rond de proflicentie van Vitesse is er in de voetbalwereld ook een discussie op gang gekomen over of de eisen voor de clubs niet te streng zijn. Voormalig PEC Zwolle-directeur Xander Czaikowski heeft met eigen ogen gezien welke regels er zijn en geeft in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine zijn duidelijke mening over het licentiesysteem.

Voor Vitesse is het woensdag een belangrijke dag, want dan krijgt de Arnhemse club definitief te horen of het de proflicentie nog terug kan krijgen. In de rechtszaak viel opvallend genoeg ook de naam van Xander Czaikowski. De voormalig directeur van PEC Zwolle uitte eerder namelijk kritiek op het licentiesysteem en de advocaten van Vitesse grepen dat geluid aan om de laatste strohalm te pakken.

‘De licentiecommissie maakt clubs kapot met hun regels’, is dan ook één van de stellingen die Czaikowski in De Maaskantine van hosts Robert Maaskant en Aron Kattenpoel Oude Heerink voor de voeten geworpen krijgt. “Ja eens, maar dat wil ik wel uitleggen. Ik wil niet met het vingertje wijzen naar de licentiecommissie, want dat is oneerlijk. Door de clubs is het licentiesysteem bedacht en die mensen zijn vanuit een bepaalde expertise aangesteld.”

Kritiek op licentiesysteem

Czaikowski benadrukt dan ook dat hij vooral kritisch is op het systeem zelf en dan met name de strengheid. Opmerkelijk genoeg speelde hij daar zelf wel een rol bij: “Ik ben onderdeel geweest van de beslissing dat het in Nederland strenger moest. We hebben een tijdje gehad dat er vanuit allerlei landen buitenlandse investeerders kwamen en dat we ons allemaal afvroegen: is het nou handig om al die buitenlandse investeerders binnen die clubs te krijgen?”

Op dat moment was dat volgens hem de juiste beslissing, maar inmiddels plaatst hij daar zijn vraagtekens bij. “Als ik nu kijk naar de landen om ons heen vind ik dat ons licentiesysteem te rigide is, dus dat werkt ons nu eerder tegen dan voor”, legt hij uit. “Welke verandering wil je daar dan in zien? Want met Vitesse is gebleken dat buitenlandse investeerders ook een enorm risico kunnen inhouden”, reageert Maaskant op die uitspraak.

'Ik zie het somber in voor het Nederlands voetbal'

“Als je de verkeerde investeerder binnenhaalt dan heeft dat een heel groot risico. Maar er zijn natuurlijk ook investeerders die wel de beste bedoelingen hebben en die juist een hele grote kans vormen. Nu lijkt het alsof iedere investeerder buitengehouden wordt en dat is een gemiste kans, dus daar moeten we soepeler mee omgaan”, aldus Czaikowsi, die erkent dat hij daarmee ook voor eigen parochie preekt. Hij is tenslotte de mede-oprichter van de Estrella Football Group en investeert daarmee ook in clubs.

“Clubs hebben soms niet de expertise in huis om kapitaal aan te trekken", vervolgt hij. Uiteindelijk heb je daar firma's voor die daarin gespecialiseerd zijn. En ik zou zeggen van ja, laten we in Nederland kijken of we clubs kunnen helpen om op die manier kapitaal aan te trekken. Zodat ze niet zelf het wiel hoeven uit te vinden, vastlopen in procedures en regels, waardoor het uiteindelijk allemaal klapt.” Hij heeft ook een idee hoe dat kan: “Ik vind dat er een overkoepelend orgaan moet zijn waar clubs terecht kunnen en zeggen van: joh, luister, wij willen graag buitenlands kapitaal aantrekken."

'32 van de 34 BVO's draaien verlies'

Dat geld is nodig doordat de clubs er volgens Czaikowski niet rooskleurig voorstaan: “Van de 34 BVO’s draaien er 32 een operationeel verlies. Dus zonder aantrek van vreemd kapitaal zie ik het heel somber in voor het Nederlands voetbal. En als je kijkt naar het buitenland. Spanje trekt heel veel buitenlands kapitaal aan en daar is geen enkele regelgeving voor. Ook Engeland trekt heel veel Amerikaanse investeerders aan”, geeft hij als voorbeeld.

