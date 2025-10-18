Ajax wacht zaterdagavond een zware kraker tegen het wisselvallige AZ. Ex-Ajacied is allesbehalve overtuigd van de Amsterdammers en dat komt vooral door de huidige spelersgroep. Zelfs Steven Berghuis en Davy Klaassen moet het ontgelden. "Het zou heel raar zijn om nu te zeggen: John, je hebt gefaald", stelt Janssen tegenover Sportnieuws.nl.

"Ik vind Ajax héél matig dit seizoen dat komt heel simpel gezegd door de kwaliteit van spelers. Regeer, Fitz-Jim, Baas, Klaassen en dan speelt Steven Berghuis nu ook al een jaar minder goed dan we van hem gewend zijn. Die missen gewoon net een beetje kwaliteit om het voetbal te spelen wat Ajax wil spelen", analyseert de oud-Ajacied de situatie bij zijn oude club.

Kritiek op John Heitinga

Daarnaast is Janssen ook kritisch op trainer John Heitinga. "Dat komt meer door zijn communicatie", vervolgt de oud-Ajacied. "Als trainer wil ik gewoon horen: dit is goed en dit is niet goed. Ik heb bij hem het gevoel dat hij iedereen een beetje erbij wil houden. Terwijl je als trainer ook soms gewoon keihard moet zijn en moet zeggen: dit was gewoon helemaal waardeloos."

Tóch plaatst de vijfvoudig international van het Nederlands elftal een kanttekening over de positie van de bekritiseerde Ajacied. "Heitinga probeert in ieder geval wel weer het Ajax-voetbal te spelen. Onder Farioli hebben ze het geweldig gedaan, maar nu willen ze terug naar het Ajax-DNA. Dat is ook de juiste weg is en de goede manier, denk ik. Nu hebben ze een jaar de tijd om te zien: oké deze speler kan er in mee en die moet weg."

'Dat zou héél raar zijn'

Ajax-directeur Alex Kroes heeft onlangs zijn steun richting de jonge oefenmeester al uitgesproken en daar sluit Janssen zich bij aan. "Het zou heel raar zijn om nu te zeggen: John, je hebt gefaald. Uiteindelijk heeft hij niet het materiaal om te spelen zoals hij en Ajax willen spelen. En dan kun je zeggen: een goede trainer past dan zijn tactiek aan en gaat anders spelen. Alleen, als jouw opdracht is geweest om het Ajax-DNA weer te laten zien, dan doet hij het juiste. Dan moet hij gewoon daarmee doorgaan. En tja, dan kan het zo zijn dat Ajax zesde of zevende wordt."

'AZ is beter dan Ajax'

Voor Ajax wacht zaterdagavond een enorme kraker tegen AZ. Janssen vindt dat de Alkmaarders er beter opstaan dit seizoen, ondanks de wisselvalligheid. "Ze zijn geen zekerheidje, maar ze hebben wel geweldige spelers op het veld staan en jonge talenten die hun kans krijgen. Ik geniet daar heel erg van. Ik verwacht dat als AZ het niveau haalt wat ze kunnen halen, dan is AZ beter dan Ajax."

Hij sluit het niet uit dat de ploeg van Maarten Martens gaat 'stunten' in de Johan Cruijff ArenA. "Dat kan zeker", stelt Janssen resoluut. "Er zit veel meer duidelijkheid en vastigheid in. Het enige voordeel voor Ajax zou kunnen zijn dat ze wat verder naar achteren moeten spelen, omdat AZ dominanter is in het balbezit. Maar als Ajax gaat jagen en hoog druk gaat zetten, dan krijgen ze een groot probleem. Op basis van kwaliteit, voetballende structuur en duidelijkheid is AZ verder."

