Kameroense internationals van Marseille beschoten bij overval na competitieduel

De Europa League-finale krijgt een Nederlands tintje. Atalanta en Bayer Leverkusen treffen elkaar in de eindstrijd van het toernooi. Atalanta won met 3-0 overtuigend van Olympique Marseille na de 1-1 in Frankrijk. Leverkusen behield met een goal diep in de blessuretijd zijn ongeslagen status: 2-2. Het heenduel in Italië won Leverkusen met 2-0.