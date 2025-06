Michael Reiziger gaat morgen met zijn ploeg weer naar Nederland toe. Dat is drie dagen eerder dan verwacht. Hij kwam hierheen om het toernooi te winnen en wilde met niets anders genoegen nemen. Nu het lot toch beslecht is, wil hij van 'falen' niets weten. "We hebben gevochten voor wat we waard zijn, daar kunnen we trots op zijn."

Het mocht niet zo zijn voor Jong Oranje van Michael Reiziger, ondanks een mooie treffer van Noah Ohio gaat Jong Engeland naar de finale van het EK. Net als het grote Oranje struikelen ze over de Britten in de halve finale. De twee doelpunten kwamen tot stand door een probleem dat de gehele wedstrijd leefde: "We hadden veel moeite met druk zetten en konden de bal niet afsnoepen in duels", is de eerste analyse van Reiziger.

Verliezen op details

Die duels, dat bleek een pijnpunt bij Oranje te zijn. Want ook bij de tweede goal van Engeland ging er veel mis in de duels, of beter gezegd de aanwezigheid daarvan. Elliott, die al de hele wedstrijd gevaarlijk was, kon zo vogelvrij doorlopen zonder dat iemand hem aanpakte. "Het zijn de kleine details waar we op verliezen", bleef Reiziger kort over de pijnlijke manier van verdedigen.

Niet gefaald

Hij wilde het vooral houden op de strijdlust van het elftal, nadat hij erkende dat ze slecht begonnen. "Ik houd een goed gevoel over aan dit toernooi, we begonnen slecht en herpakten ons. Het resulteert erin dat je toch ver komt en in de halve finale lang meedoet voor een finaleplaats."

Jong Oranje schepte hoge verwachtingen voorafgaand aan het toernooi. De gehele kwalificatie wonnen ze ieder duel, maar op het EK kwam dat er niet uit. Het doel was voor goud gaan, maar dat is niet gelukt. "Toch vind ik niet dat we hebben gefaald want we hebben echt wel gevochten. We kunnen elkaar allemaal aankijken, dan faal je niet", vond Reiziger.

Geen cijfer

Reiziger zelf werd ook flink bekritiseerd in de afgelopen tijd op het selectiebeleid. Ook tijdens het toernooi moest hij veel keuzes maken, die niet altijd begrepen werden. Wanneer hem gevraagd wordt wat voor cijfer hij zichzelf geeft, blijft hij stil. Waar Ronald Koeman zichzelf wel een cijfer gaf, zei Reiziger dat anderen dat mogen doen. "We zijn ver gekomen. Misschien had er meer ingezeten zelfs, je weet de sterkste teams blijven over aan het eind. Wij behoren tot de sterkste teams want we haalden de halve finale. Dus wat dat betreft hebben we het goed gedaan."