Bondscoach Ronald Koeman bijt van zich af over typisch 'Nederlands' trekje: 'Dat vind ik lulkoek'

Het Nederlands elftal legde een goede partij op de mat tegen Spanje afgelopen donderdag in De Kuip. Dat zag ook bondscoach Ronald Koeman, die het zijn beste wedstrijd in zijn tweede termijn noemde. Met de kritiek dat Spanje zich in hield kan hij weinig.

"Dat is ook een beetje Nederlands. Als de een goed is, dan ligt het aan de tegenstander die dan niet goed is. Ik vind dat lulkoek. Spanje heeft vanaf het eerste moment willen winnen. Dat hebben ze gedaan met goede spelers en wissels. Ik vind dat… laat ik me maar stil houden", hield Koeman wijs zijn mond.

'Getergd Spanje'

"Ze zijn vast getergd", zei hij op zijn laatste persconferentie voor de return in de kwartfinale van de Nations League. "Ze waren donderdag de onderliggende partij in een groot deel van de wedstrijd. Dat zijn ze niet gewend. Dat willen ze ongetwijfeld rechtzetten."

Nederland liet Spanje donderdagavond ontsnappen in De Kuip. Invaller Mikel Merino tekende pas in blessuretijd voor de gelijkmaker van de Europees kampioen (2-2). "Dat was jammer", zei Koeman in de perszaal van Estadio Mestalla in Valencia. "Want er waren veel momenten dat we ze nog meer pijn hadden kunnen doen. Vooral op de linkerflank hadden we Cody Gakpo beter kunnen benutten."

WK-kwalificatie

Het resultaat van de dubbele ontmoeting tussen Spanje en Nederland bepaalt ook de route van Oranje naar het WK van 2026. Het Nederlands elftal stuit in de poule van de WK-kwalificatie op Turkije, Bulgarije en Georgië als het Spanje uitschakelt. Bij een nederlaag over twee duels zijn Polen, Finland, Litouwen en Malta de tegenstanders in het kwalificatietoernooi.

"Die laatste poule van vijf is misschien iets makkelijker", zei Koeman. "Maar wij zijn voetballers en willen naar de halve finales van de Nations League."

