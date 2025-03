De Oranje vechtmachine bracht Spanjaarden in de war met koekje van eigen deeg

Een zure nasmaak blijft hangen in De Kuip nadat Oranje bijna de vloek tegen toplanden had verbroken. Nog altijd is er in de tweede periode van Ronald Koeman nog niet gewonnen van een topland, maar zelden kwam Nederland zo dichtbij als nu. En dat met spel waar het ganse land vrolijk van wordt. Na een moeilijke openingsfase gaf Oranje de Spanjaarden een koekje van eigen deeg.

"Zodra we onder de druk van Spanje uit kunnen voetballen, dan komen er grote kansen", voorspelde bondscoach Ronald Koeman een dag voor de wedstrijd. Maar precies dat lukte niet in de openingsfase van de wedstrijd. Het leidde zelfs tot een tegendoelpunt na wat gestuntel van Jorrel Hato aan de zijlijn. Spanje zette hoog druk, Oranje bleef lekker voor de eigen goal opbouwen en dat zorgde voor wat problemen.

Oranje op rapport na onwijs gevecht tegen Spanje: één speler liet heel Nederland dromen van megastunt Lang was Nederland op weg naar een sensationele stunt tegen de Europees kampioen. De mannen van Ronald Koeman hadden Spanje bijna over de knie, maar een late gelijkmaker gooide roet in het eten. Toch heeft Nederland alles om voor te spelen in Valencia. Dat is te danken aan één man die een cruciale rol bij de Nederlandse doelpunten had.

Duidelijke sterkhouders Oranje

Waar Oranje normaal moeite heeft terug te krabbelen na een nederlaag, toonde dit elftal zich strijdlustig tegen Spanje. na de klap van de vroege tegengoal richtte Oranje zich op. Aan de hand van regisseur Frenkie de Jong met daarnaast Tijjani Reijnders. Laatstegenoemde bleek een dodelijk duo te vormen met topsprinter Jeremie Frimpong.

Gouden advies Tijjani Reijnders pakte goed uit voor Oranje: 'Het is een soort voetbalgogme' Dat Tijjani Reijnders tot twee keer toe perfect werd bediend door Jeremie Frimpong, was geen verrassing meer te noemen. Eenmaal schoot de middenvelder maar net over, de andere keer tegen de touwen van het doel. De AC-Milan-speler instrueerde Frimpong van tevoren en dat pakte goed uit. "Dat is ook gewoon een soort voetbalgogme."

Koekje van eigen deeg

Spanje gaf Oranje de controle en de touwtjes werden eens stevig in de handen genomen. Waar Spanje in het begin de druk hoog opvoerde, deed Oranje dat het gros van de wedstrijd. Spanjaarden als Lamine Yamal, Pedri en Nico Williams raakten volledig in de war van deze aanpak en hadden geen antwoord. De onfortuinlijke Hato (fout bij de 0-1 en rode kaart in de slotfase) kan blij zijn om één ding: Yamal kwam niet in het stuk voor.

'Constante nachtmerrie' van Oranje bezorgt Spanje kopzorgen: 'Een cocktail die iedereen deed lijden' In Spanje zullen ze nog wel wakker schrikken van Jeremie Frimpong na het boeiende gelijkspel tegen Nederland (2-2). De rechtsbuiten speelde misschien wel zijn beste interland namens Oranje. Dat zagen de Spanjaarden ook.

Memphis

Het duel met Spanje betekende ook de terugkeer van Memphis na een goede maand of zes. Hij knokte zich terug in de selectie dankzij zijn prestaties bij Corinthians in Brazilië, maar bracht die samba nog niet in het veld. Hij oogde wat traag, gebruikte zijn lichaam goed maar zag er niet best uit in de sprintjes. Het zal even acclimatiseren zijn, van de Braziliaanse competitie naar een tegenstander als Spanje. Dat zal in Valencia beter moeten.

Memphis Depay laat veelbesproken EK-item thuis bij rentree in Nederlands elftal Memphis Depay is terug in het Nederlands elftal. De nummer 2 op de eeuwige topscorerslijst achter Robin van Persie werd een tijdje niet opgeroepen vanwege zijn situatie na het EK. Inmiddels heeft Ronald Koeman hem weer in de armen gesloten.

Van het gezeik af

Koeman zal een extra glas wijn na afloop al wel door zijn gedachten hebben laten gaan. Met nog een paar minuten op de klok, leek de vloek tegen de toplanden geheven te zijn. Niets bleek minder waar. "We wilden van het gezeik af", zei hij op de persconferentie. Dat is hij voorlopig dus nog niet. Wellicht zondag, wanneer Nederland een nieuwe, zware poging krijgt.

Dit is bondscoach Ronald Koeman: van grote successen, droomvrouw en kinderen tot hartinfarct Bondscoach Ronald Koeman heeft een indrukwekkend sportief leven achter de rug. Als speler en trainer was hij actief bij de Nederlandse topdrie, FC Barcelona en Oranje. Privé kende hij echter zware tijden: zijn vrouw Bartina strijdt tegen borstkanker en hij kreeg een hartinfarct. Nu staat hij met het Nederlands elftal in de kwartfinales van de Nations League tegen Spanje. Dit weten we over Koeman.

Het wordt een enorme klus; winnen van Spanje in Valencia. Maar de mannen van Koeman kunnen vertrouwen tanken uit de manier waarop de Europees kampioen lang getemd werd in Rotterdam. Het zou een gigantische zet zijn van Koeman: én de Final Four bereiken én eindelijk van een topland winnen. En wat voor één. Het land waar hij woont, én de Europees kampioen.

Alles over de Nations League

