Gevatte uitspraak Ronald Koeman zorgt voor hilariteit bij Justin Kluivert en Nederlandse pers

Het lijkt een zekerheidje dat Justin Kluivert zondag speelt in de return van het Nederlands elftal in de kwartfinales van de Nations League tegen Spanje. De superster van Bournemouth schoof namelijk aan bij de persconferentie naast bondscoach Ronald Koeman. Dat zorgde voor een hilarisch moment.

Kluivert keert terug in het Mestalla, waar hij voor één seizoen speelde op huurbasis bij Valencia. "Speciaal, heb hier mooie dingen meegemaakt", waren de woorden van Kluivert. Koeman was er een tijd coach, maar werd er ook ontslagen. "Goede momenten, minder leuke momenten. Dat hoort bij een leven als trainer. Hebben de beker gewonnen, dus was niet helemaal slecht."

Kersverse ouders Justin Kluivert en Shanna Taihuttu op roze wolk: voetballer pakt uit met romantisch gebaar Justin Kluivert en zijn vrouw Shanna Taihuttu leven nog steeds op een roze wolk sinds de geboorte van hun dochtertje Giselle. Dat is te zien op hun sociale media. De twee hebben woensdag weer iets te vieren.

Baby geeft Kluivert vleugels

Kluivert is dit seizoen in goede vorm bij Bournemouth, zeker nadat zijn vrouw bekendmaakte zwanger te zijn scoorde hij erop los. Onlangs werd de zoon van oud-international Patrick voor de eerste keer vader. Journaliste Noa Vahle stelde dat 'het vaderschap hem vleugels geeft'. "Dat blijkt", reageerde Kluivert, "misschien maak ik wel de tweede dan", voegde hij er grappend aan toe.

'Nieuweling' bij Oranje wil zich 'op elke positie' bewijzen: 'Zelfs als rechtsback' Justin Kluivert is weer terug bij Oranje. In november vorig jaar maakte hij pas zijn basisdebuut bij het Nederlands elftal, in pas zijn derde interland. Nu hij door bondscoach Ronald Koeman weer is opgeroepen voor de duels met topland Spanje én hij zelf bij Bournemouth in topvorm verkeert, wil hij zich 'op elke positie' bewijzen.

Het zorgde voor gelach bij het aanwezige journaille en Koeman deed er nog een schepje bovenop. Hij gaf Kluivert een bemoedigend tikje op zijn rug en sprak met een knipoog: "Eerst morgen maar". Ook Kluivert kreeg daardoor een enorme grijns op zijn gezicht.

Koeman weet hoe het is om uit een voetbalgezin te komen. Zijn vader Martin maakte furore bij FC Groningen en speelde één interland voor Oranje, terwijl zijn broer (en tevens assistent) Erwin ook het nodige meemaakte en won in de voetballerij. "Als je een vader hebt die op het hoogste niveau speelde", vertelde hij refererend naar Patrick Kluivert, "dan wil je dat als kind ook."

Opa

Koeman is de fase van kinderen krijgen inmiddels al lang en breed voorbij, hij is tegenwoordig opa. "Ik ben als mens een betere trainer geworden door de leeftijd van mijn eigen kinderen. Je weet wat er leeft in de spelersgroep, hoe je met ze moet opgaan. Trainer zijn is een ervaringsvak, je moet zorgen voor een sfeer dat iedereen zich prettig voelt en daardoor maximaal presteert."

Alles over Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.