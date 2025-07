Ronald Koeman heeft zich op opvallende wijze uitgelaten over zijn toekomst. De bondscoach van het Nederlands elftal deed dat dinsdag bij het programma De Avondetappe van de NOS.

Koeman was een dag lang te gast in de Tour de France. Het was in die koers dinsdag een rustdag, maar desondanks nam de bondscoach wel een kijkje achter de schermen bij de ploeg Visma | Lease a Bike. In de avond schoof hij vervolgens aan bij de dagelijke talkshow over de grootste wielerronde ter wereld en daar kreeg Koeman niet alleen maar vragen over de Tour de France.

Presentatrice Dione de Graaff was namelijk benieuwd of de huidige bondscoach ooit nog een club wil trainen. "Het is niet definitief, maar de kans is heel klein dat ik ooit nog een club ga trainen", zei Koeman, die sinds 2023 bezig is aan zijn tweede periode als bondscoach. Op een vraag van tafelgast Tom Dumoulin zei Koeman dat dat ook geldt voor FC Barcelona.

Lange carrière als coach

Koeman is sinds het begin van 2023 de coach van het Nederlands elftal, die functie bekleedde hij eerder ook al tussen 2018 en 2020. Met Oranje haalde hij vorig jaar op het EK de halve finales. Koeman, die als speler in 1988 het EK won, hoopt zich met zijn ploeg te plaatsen voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De inmiddels 62-jarige Koeman was lange tijd wel werkzaam als clubcoach. Hij stond aan het roer bij onder meer FC Barcelona, Ajax, Feyenoord en PSV. Hij is daarmee nog altijd de enige persoon die als speler en als trainer bij alle drie de Nederlandse topclubs actief was.

Andries Jonker

Koeman liet zich tijdens de uitzending ook uit over de situatie rond Andries Jonker. De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen kreeg enkele maanden voor het EK te horen dat hij na het toernooi moest vertrekken en dat leverde veel discussie op. Jonker was niet blij met dat besluit en de onvrede sudderde ook tijdens het EK door. Oranje werd uiteindelijk al in de groepsfase uitgeschakeld.