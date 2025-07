Het EK voetbal eindigde voor de Oranje Leeuwinnen na een toernooi vol relletjes al in de groepsfase. Dat leidde vooral tot de discussie of het een verstandig besluit was van de KNVB om al maanden geleden aan te kondigen dat bondscoach Andries Jonker na het EK het veld moest ruimen. Ronald Koeman, coach van het Nederlands elftal bij de mannen, heeft zich inmiddels ook over de situatie uitgelaten.

Jonker kreeg al in januari te horen dat hij na het EK vervangen zou gaan worden en daar was hij niet blij mee. Het zorgde toen al voor onrust en dat was tijdens het toernooi niet anders. Ook van buiten kwam er heel kritiek op de keuze van de KNVB om Jonker al voor het EK duidelijk te maken dat hij moest vertrekken.

'Niet ideaal'

Koeman werd dinsdag bij het programma De Avondetappe van de NOS gevraagd naar de situatie en of zijn werkgever de plank mis had geslagen. "Het is moeilijk om te zeggen of het een fout is. Ik denk wel Andries liet blijken dat hij er heel teleurgesteld over was. Ik heb te weinig inside informatie over hoe dat proces is verlopen met de speelsters."

De bondscoach van de mannen stelt desondanks zijn vraagtekens bij de manier waarop alles is gegaan: "Er gebeurt wel wat, een verandering bij de coach én bij het team. Of het altijd goed is wat er is gebeurd, daar heb ik wel mijn twijfels over."

Koeman wilde de KNVB niet de schuld in de schoen schuiven, maar kon ook wel begrip opbrengen voor Jonker: "Het is heel makkelijk om te zeggen: dat zou je nooit moeten doen. Hoe is dat proces verlopen? Hebben speelsters daar een stem in gehad? Daar ben ik niet goed van op de hoogte. Maar ik kan me er wel iets van voorstellen dat het niet ideaal is geweest."

Oranje Leeuwinnen

Het Nederlands elftal werd al in de groepsfase van het EK uitgeschakeld. De ploeg van Jonker begon nog met een 3-0 overwinning tegen Wales, maar ging er daarna keihard af tegen zowel Engleand (0-4) als Frankrijk (2-5). Jonker wordt vervangen door Arjan Veurink, die op dit moment nog assistent is van Sarina Wiegman bij de Engelse ploeg.

Koeman in Tour de France

Koeman was dinsdag een dagje te gast in de Tour de France. Helaas voor hem was er geen etappe, maar hij kreeg wel een kijkje achter de schermen bij Visma | Lease a Bike. De bondscoach reed ook mee tijdens een trainingsritje en dat leidde tot een hoop verbazing bij de oud-voetballer.