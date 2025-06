Bondscoach Ronald Koeman werd in de herfst van 2021 ontslagen bij FC Barcelona. Voorzitter Joan Laporta liet de ex-speler van Barca een tijdje bungelen en besloot hem toen op straat te zetten. Sindsdien leefden de twee in onmin met elkaar. Tot vrijdag.

Zoals veel ex-voetbaltoppers slaat Koeman graag een balletje op de golfbaan. In Barcelona heeft hij een toernooitje opgezet: de Koeman Cup bij Golf Club Barcelona. Vrijdag verscheen tot ieders verrassing Koeman op het gras met gezworen vijand Laporta. Ze vormen een koppeltje voor de Koeman Cup.

Belangrijkere dingen

Ze zeggen dat de tijd alle wonden heelt en dat motto blijkt ook van kracht te zijn op Koeman en Laporte. "Soms zijn er in het leven veel belangrijkere dingen dan een probleem of een conflict tussen twee personen. In het belang van de voorzitter, van mijzelf en van de club hebben we het bijgelegd. Die bladzijde hebben we omgeslagen, Barça is het belangrijkste", aldus Koeman. Hij had wel schik in de situatie: "Jullie zijn verrast, hè?"

Koffie met drank

"We hebben samen een koffie gedronken", onthulde de Oranje-bondscoach nog. "Nee, het was een carajillo om allebei wat vrolijker te zijn", verklapte de voorzitter, verwijzend naar een bakje koffie met sterke drank erin "Het was heel eenvoudig, want Ronald is een uitzonderlijk iemand", zo ging Laporte door. "Ronald is, naast een legende van Barcelona, een goed mens. Barça verenigt ons, we delen veel gevoelens, en we vonden dat het onzin was wat er tussen ons speelde."

"Hemos hecho las paces"



"Lo más importante es el Barça"



"No fue con un café, fue un carajillo, para animarnos un poco"



— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 27, 2025

Ook wilde Laporte kwijt dat het er naar uit ziet dat Frenkie de Jong binnenkort bijtekent bij Barcelona. "Spoedig zal er nieuws zijn", zei hij over de middenvelder die sinds 2019 voor Barcelona speelt. Zijn huidige verbintenis loopt medio 2026 af.

WK 2026

Koeman hoopt in dat jaar, 2026, te schitteren met Oranje bij het WK voetbal in Noord-Amerika. Inmiddels heeft Nederland twee kwalificatieduels achter de rug. Finland werd uit verslagen, daarna werd in Groningen gehakt gemaakt van Gibraltar: 8-0. Voor Koeman was die locatie bijzonder, want hij is weliswaar geboren in Zaandam, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Groningen.