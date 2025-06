Bondscoach Ronald Koeman kijkt uit naar duel in 'zijn stad' Groningen: 'Ben daar opgegroeid'

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond een wedstrijd om WK-kwalificatie tegen Malta. Het team van bondscoach Ronald Koeman speelt in de Euroborg in Groningen. Dat is een bijzondere stad voor Koeman én captain Virgil van Dijk, lieten ze weten op de persconferentie voor het duel.

Koeman coacht tegen Malta zijn vijftigste interland als bondscoach. Op 7 september 1983 maakte hij zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal in Groningen. De stad heeft een bijzondere plek in het hart van Koeman. "Ik ben opgegroeid in Groningen."

Hart voor Groningen

De 62-jarige bondscoach begint de glimlachen als hij wordt gevraagd naar Groningen. "Ik was drie maanden toen de familie vanuit Zaandam naar Groningen ging, omdat mijn vader ging voetballen bij GVAV, zo heette dat toen."

"Dus mijn hele jeugd, voetbal, amateurclubs en uiteindelijk op 16-jarige leeftijd naar FC Groningen toe. Mijn debuut gemaakt tegen Feyenoord, zo kan ik nog heel lang doorgaan. Maar dat zal ik niet doen. Dus ik heb wel heel veel met Groningen."

Voetballen 'in provincie'

Het gebeurt niet vaak dat het Nederlands elftal een wedstrijd speelt in het noorden van het land. Koeman vertelt verder: "Ik vind het wel heel leuk om met het Nederlands elftal in de provincie te spelen. Het is nu Groningen, maar het zijn natuurlijk vaak dezelfde stadions. Ik denk dat het ook voor hun geweldig is dat we met het Nederlands elftal daar komen."

Virgil van Dijk

Koeman maakte zijn debuut in 1980 zijn debuut in het profvoetbal bij FC Groningen. Ook Oranje-aanvoerder Van Dijk maakte zijn eerste profstappen bij die club. Hij speelde er tussen 2011 en 2013 voordat hij naar Celtic vertrok. Van Dijk heeft warme herinneringen aan de stad.

"Groningen is enorm belangrijk voor mij. Ik heb daar mijn vrouw leren kennen, ben voor het eerst op mijzelf gaan wonen. Het is een geweldige plek voor mij geweest."

