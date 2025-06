Oranje op rapport na eerste winst op weg naar WK: één onvoldoende tegen zeer matig Finland

De eerste beproeving voor Ronald Koeman en Oranje zit erop richting het WK. Een echte beproeving werd het nooit, want Nederland won (0-2) enorm simpel van Finland. De lat waar Koeman over sprak, die tegen Spanje was gecreëerd, werd niet gehaald. Daar was de bondscoach wat knorrig over, maar het is wel te verklaren gezien wat Finland bracht. Wel was er één dissonant bij Oranje.

"Zoals tegen Spanje moet de norm worden”, zei Koeman stellig toen Oranje voor het eerst samen kwam in Zeist in aanloop naar de WK-kwalificatie. Niet het spel, maar de energie moest dat zijn. Daar was in Finland weinig van te zien. Oranje was de betere, kwam al erg gauw op een 2-0 voorsprong, maar hoefde niets van de Finnen te verwachten. Zij brachten helemaal niets deze wedstrijd en waren laf. Dan is het ook lastig spelen.

Inkakker Van Hecke

Zeker gezien de groep spelers die Koeman heeft, waarin iedereen tot op het laatst voor prijzen heeft gespeeld. Voor een behoorlijk aantal zijn deze twee wedstrijden het laatste loodje van het zware seizoen, dus waarom zou je dan? Wel moet de scherpte erin blijven, want die viel bij het gehele team in het laatste half uur weg. Bij wie de scherpte er nooit geweest is, was bij pechvogel Jan Paul van Hecke.

De verdediger had een dramatische dag, die er wel eens bij kunnen zitten bij een vrij jonge Oranje-international. Zijn timing was niet lekker, hij verspeelde vaak de bal- iets wat juist normaal nooit gebeurt bij hem. Tweemaal werd Finland gevaarlijk in een uitbraak.

Wissel

Dit had twee keer met Van Hecke te maken, die zich liet aftroeven of een verkeerde inschatting maakte. Toegegeven; hij loopt dat risico omdat hij de laatste man achterin is, maar de wijze waarop hij klungelde was pijnlijk. Het was ook niet vreemd dat hij gewisseld werd in de rust, al stuurde Koeman De Vrij al vanaf de 28e minuut naar de plek van warmlopen; de keuze was al gemaakt, zeker met een gele kaart op zak.

Meedogenloos zijn

Het laat zien dat Koeman er geen doekjes om windt en wel richting de standaard van Spanje wil werken. Met de vroege wissel geeft hij het signaal af dat zoiets niet geaccepteerd wordt en dat de selectie breed genoeg is voor een ingreep. Voor jou zo iemand anders, moet elke speler voelen als ze spelen. Want tegen de tegenstanders die Oranje deze kwalificatie gaat treffen is juist dat verlies van scherpte het grootste gevaar dat op de loer ligt. Als die verslapt, werd ook zichtbaar op kleine momenten tegen Finland, kan je doelpunten tegen krijgen.

Oranje op rapport

Mark Flekken - 5,5

Denzel Dumfries - 7

Jan Paul van Hecke - 5

Virgil van Dijk - 7

Nathan Aké - 6

Frenkie de Jong - 7

Ryan Gravenberch - 7,5

Tijjani Reijnders - 6,5

Jeremie Frimpong - 6,5

Memphis Depay - 6

Cody Gakpo - 7

Stefan de Vrij - 6

Micky van de Ven- 6

Wout Weghorst - (te weinig minuten gespeeld)

Justin Kluivert - (te weinig minuten gespeeld)

Xavi Simons - (te weinig minuten gespeeld)



Ronald Koeman - 7

