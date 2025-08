Ronald Koeman krijgt donderdag een hele bijzondere onderscheiding. De Oranje-bondscoach gaat worden beloond voor zijn betekenis voor het Nederlandse voetbal en treedt daarmee in de voetsporen van onder meer Louis van Gaal.

Koeman ontvangt donderdag de Eredivisie Oeuvre Award. "Al ruim vier decennia lang bepaalt hij voor een groot deel het aanzien van het Nederlands voetbal. In binnen- en buitenland", licht directeur Jan de Jong van Eredivisie CV toe. Met de prijs worden personen met een grote waarde voor het Nederlandse voetbal in het zonnetje gezet.

De uitreiking is een dag voor de start van het Eredivisieseizoen. Oud-doelman Edwin van der Sar kreeg de onderscheiding vorig jaar, voormalig bondscoach Louis van Gaal een jaar eerder. Oud-internationals Arjen Robben en Wim Jansen waren de twee eerdere winnaars van de prijs.

'Eredivisie is groter door Koeman'

"Met dertig prijzen als speler en coach, and still counting, kan het niet anders dan dat Ronald Koeman nu een Eredivisie Oeuvre Award krijgt. De vraag was niet of, maar slechts enkel en alleen wanneer. In de canon van de Nederlandse voetbalgeschiedenis mag hét kanon natuurlijk niet ontbreken", zegt De Jong.

Koeman (62) debuteerde in 1980 als voetballer voor FC Groningen en speelde in Nederland vervolgens voor Ajax, Feyenoord en PSV. Die clubs coachte hij later ook, waarmee hij de eerste persoon werd die zowel speler als trainer was van de clubs uit de traditionele top drie. Hij speelde 342 wedstrijden in de Eredivisie en coachte er 336.

"Ronald is groot geworden in de Eredivisie. En de Eredivisie is groter geworden door Ronald. Hij is houder van talloze records, maar ik noem er twee: de meest scorende verdediger aller tijden. Niet alleen in Nederland maar van de hele wereld. Meest benutte penalty's in Nederland: 44. Falen was geen optie voor hem", zegt De Jong.

