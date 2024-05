Bondscoach Ronald Koeman over thuislaten Ian Maatsen: 'Geeft mij de gelegenheid om aanvaller meer mee te nemen'

Ian Maatsen behoorde tot de laatste afvallers van de definitieve selectie van Oranje voor het EK 2024. Het afvallen van linksback Maatsen viel op en dus werd bondscoach Ronald Koeman aan de tand gevoeld over die keuze.

Moeilijk vond Koeman het niet, om Maatsen het nieuws te vertellen. Het is nou eenmaal de taak van de bondscoach. Hij belde woensdagochtend met de linksback van Borussia Dortmund. "Het is wel even nadenken: wat is het beste moment om hem te spreken? Omdat hij natuurlijk de Champions League-finale speelt met Dortmund." Koeman vond drie dagen voor de finale voldoende. Wel gaf Koeman aan dat Maatsen logischerwijs erg teleurgesteld was.

Maar waarom gaat Maatsen dan niet mee? De bondscoach benoemt de cyclus van twee jaar, waarin hij veel spelers in actie zag. Maatsen wacht nog altijd op zijn debuut in Oranje. Daarnaast denkt Koeman dat hij veel spelers als linksback kan inzetten.

Ian Maatsen valt af bij Oranje: bondscoach Ronald Koeman zet streep door drie namen richting EK 2024 Bondscoach Ronald Koeman heeft de laatste drie afvallers bekendgemaakt voor het EK 2024. De voorselectie bestond in eerste instantie uit dertig spelers, waarna Marten de Roon al geblesseerd afhaakte. Na het schrappen van onderstaande drie namen blijven er 26 spelers over.

'Meerdere jongens op die positie'

"Er zijn meerdere jongens op zijn positie, die krijgen de voorkeur. Nathan Aké, Daley Blind, Micky van de Ven speelt de laatste tijd ook op linksback bij Tottenham. Dit geeft mij de gelegenheid om een aanvaller meer mee te nemen." Koeman noemt ook nog dat Blind nagenoeg alles heeft gespeeld bij Girona, dat een topseizoen draaide in Spanje.

De definitieve selectie van Oranje voor EK 2024: Ian Maatsen valt af Bondscoach Ronald Koeman heeft woensdag zijn definitieve selectie voor het EK voetbal bekend gemaakt. Daarmee zijn de 26 spelers bekend die afreizen naar Duitsland. Een opvallende afvaller is Ian Maatsen, die nog wel in de voorlopige selectie zat.

Koeman neemt Steven Bergwijn wel mee naar het EK. Mogelijk is de buitenspeler van Ajax de extra aanvaller waar de bondscoach op doelt. Ook gaf Koeman in de persconferentie aan dat hij Jeremie Frimpong als wingback én als rechtsbuiten ziet. Naast die jongens zijn Memphis Depay, Cody Gakpo, Brian Brobbey, Donyell Malen en Wout Weghorst de aanvallers. Xavi Simons kan daar eventueel ook bij worden gerekend.

Successeizoen voor Ian Maatsen

Maatsen beleeft een topseizoen. Hij werd in de winter door Borussia Dortmund op huurbasis overgenomen van Chelsea. Met zijn tijdelijke, nieuwe club heeft hij de finale van de Champions League behaald. Maatsen speelde alle knock-outwedstrijden sinds zijn komst. Borussia Dortmund staat op zaterdag 1 juni in de finale tegenover Real Madrid.