Ian Maatsen valt af bij Oranje: bondscoach Ronald Koeman zet streep door drie namen richting EK 2024

Bondscoach Ronald Koeman heeft de laatste drie afvallers bekendgemaakt voor het EK 2024. De voorselectie bestond in eerste instantie uit dertig spelers, waarna Marten de Roon al geblesseerd afhaakte. Na het schrappen van onderstaande drie namen blijven er 26 spelers over.

De Roon miste al de Europa League-finale met Atalanta Bergamo, de club waar hij aanvoerder van is. De Italianen wonnen met 3-0 van Bayer Leverkusen en stopten op die manier de ongeslagen reeks van Jeremie Frimpong en co. Naast De Roon zijn nu de andere drie afvallers bekendgemaakt.

Nick Olij

De eerste is Nick Olij, keeper van Sparta. Koeman heeft dus niet geluisterd naar Frans Hoek, die bij Sportnieuws.nl aanraadde om vier 'doelspelers' mee te nemen. De 28-jarige Olij hield dit seizoen acht keer de nul in 34 Eredivisie-wedstrijden.

Advies voor bondscoach Ronald Koeman in aanloop naar EK: ‘Vier doelspelers is goede en gezonde gedachtegang’ Bondscoach Ronald Koeman mag 26 spelers meenemen naar het EK in Duitsland. Bij de voorselectie zitten 30 spelers, wat betekent dat er nog vier spelers moeten afvallen. Koeman selecteerde vier doelmannen met Bart Verbruggen, Mark Flekken, Justin Bijlow en Nick Olij. Velen zijn van mening dat er één doelman moet afvallen, maar oud-keeperstrainer Frans Hoek zou ze te allen tijde alle vier meenemen naar Duitsland.

Quinten Timber

Door het afvallen van De Roon was de kans op een plekje in de EK-selectie een stukje groter, maar toch valt Quinten Timber af bij Oranje. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord speelde zich nét te laat in de kijker van Koeman. In maart speelde Timber zijn eerste en tot nu toe enige interland voor het Nederlands elftal.

Ian Maatsen

De laatste - onverwachte - afvaller is Ian Maatsen. De linksback staat in de Champions League-finale met Borussia Dortmund als vaste basisspeler, maar moet alsnog het onderspit delven tegen de ervaren Daley Blind van Girona, Micky van de Ven van Tottenham Hotspur en Nathan Aké van Manchester City. Al die spelers kunnen als linksback en linkercentraleverdediger uit de voeten.

Aanloop naar het EK

Nederland gaat nu nog een paar dagen in training en oefent vervolgens op 6 juni tegen Canada. Vier dagen later wacht nog het oefenduel met IJsland, waarna op 16 juni het EK begint voor Oranje. Op die dag speelt het Nederlands elftal tegen Polen. Twee dagen eerder is de openingswedstrijd van het EK.