EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn definitieve selectie voor het EK voetbal bekend gemaakt. Daarmee zijn de 25 spelers bekend die afreizen naar Duitsland. Ian Maatsen was een van de afvallers bij de laatste schifting, maar zit nu tóch bij de selectie.

Eerst was er een voorlopige selectie van dertig man. Marten de Roon was door een blessure de eerste afvaller van de vier. Woensdag maakte bondscoach Ronald Koeman bekend dat daar Nick Olij, Quinten Timber en Maatsen bij kwamen. Door blessureleed in de voorbereiding vielen Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners nog af, waarna Maatsen weer werd opgeroepen.

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van titelfavoriet Frankrijk Frankrijk heeft de selectie voor het EK 2024 bekend gemaakt. En wat voor eentje. De vice-wereldkampioen beschikt ook tijdens deze eindronde weer over de nodige wereldsterren én oude bekende N'Golo Kanté.

Geen Zirkzee, Wieffer en Jurriën Timber

Opvallende afwezigen bij de voorlopige selectie waren Joshua Zirkzee, Noa Lang, Mats Wieffer en Jurriën Timber. Zirkzee is dit seizoen behoorlijk op dreef bij Bologna, maar moest de laatste interlandperiode laten schieten vanwege een blessure. Lang en Wieffer zijn geblesseerd, terwijl Timber net hersteld is. De Jong zat ondanks een blessure wel bij de selectie, maar bleek toch niet fit genoeg.

Definitieve selectie Oranje voor EK 2024

Keepers

1. Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

13. Justin Bijlow (Feyenoord)

23. Mark Flekken (Brentford)



Verdedigers

2. Lutsharel Geertruida (Feyenoord)

3. Matthijs de Ligt (Bayern München)

4. Virgil van Dijk (Liverpool)

5. Nathan Aké (Manchester City)

6. Stefan de Vrij (Inter)

12. Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen)

17. Daley Blind (Girona FC)

15. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

22. Denzel Dumfries (Inter)

... Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)



Middenvelders

7. Xavi Simons (RB Leipzig)

8. Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq)

14. Tijjani Reijnders (AC Milan)

16. Joey Veerman (PSV)

24. Jerdy Schouten (PSV)

26. Ryan Gravenberch (Liverpool)



Aanvallers

9. Wout Weghorst (TSG Hoffenheim)

10. Memphis Depay (Atlético Madrid)

11. Cody Gakpo (Liverpool)

18. Donyell Malen (Borussia Dortmund)

19. Brian Brobbey (Ajax)

25. Steven Bergwijn (Ajax)

Eredivisie-speler en Arkadiusz Milik vallen op laatste moment af bij Polen, tegenstander Oranje op het EK In de definitieve selectie van Polen ontbreekt een opmerkelijke naam: die van Arkadiusz Milik. De spits zat wel in de voorselectie, maar heeft een blessure opgelopen. Ook SC Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz komt niet in actie tegen Nederland. Hij is eveneens op het laatste moment van de lijst geschrapt.

Liverpool hofleverancier

Opvallend is dat Liverpool hofleverancier is bij het Nederlands elftal op het EK. De Engelse topclub is met drie spelers het vaakst vertegenwoordigd: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Ajax, PSV en Feyenoord volgen met elk twee spelers.

UEFA-regels

Op 7 juni heeft Koeman de definitieve lijst van 26 spelers ingeleverd. Toch mag hij tot aan de eerste wedstrijd tegen Polen nog wisselingen doorbrengen in zijn team.

Zo kan geblesseerde Frenkie de Jong alsnog vervangen worden in definitieve EK-selectie van Oranje Ronald Koeman en al zijn 23 collega-bondscoaches moeten vandaag, vrijdag 7 juni, de definitieve selectie inleveren voor het EK voetbal. Hoe werkt dat en kan Frenkie de Jong nog vervangen worden?

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Oostenrijk mét Gernot Trauner en zonder David Alaba Oostenrijk heeft de selectie voor het EK voetbal bekendgemaakt. Op de lijst van bondscoach Ralf Rangnick ontbreken twee belangrijke spelers. De bekendste naam die erbij zit is die van Gernot Trauner, de aanvoerder van Feyenoord.

Duidelijke meningen over spelers

Het kiezen van spelers voor een eindtoernooi is altijd een lastige klus. Daarom besloot Sportnieuws.nl de bondscoach een handje te helpen door de straat op te gaan in verschillende Nederlandse steden. In bijvoorbeeld Rotterdam waren ze erg duidelijk over de keeperskwestie. In de havenstad heeft - uiteraard - Feyenoord-doelman Justin Bijlow de duidelijke voorkeur bij de Rotterdammers.

Bekijk hieronder de volledige video