Bondscoach Ronald Koeman was donderdagavond te zien op televisie. De voetballegende nam uitgebreid de tijd om presentatrice Eva Jinek te woord te staan. Hij vertelde onder meer openhartig over zijn zieke vrouw en de eer die het is om coach van het Nederlands elftal te zijn. Jinek wilde ook dolgraag iets anders weten, maar ondanks een charmeoffensief liet Koeman over één voetbalonderwerp minder los dan gehoopt.

Uiteraard werd de bondscoach bevraagd naar het wereldkampioen voetbal dat komende zomer plaatsvindt in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Nederland treft daar Japan, Tunesië en nog land uit het viertal Polen, Zweden, Oekraïne of Albanië. Hoe Nederland voor de dag komt, is nog een paar maanden afwachten.

Niet alle spelers al bekend

De selectie is natuurlijk nog lang niet bekend en juist daar wilde Jinek in haar programma Eva het fijne van weten. Heeft Koeman al in zijn hoofd wie hij mee allemaal mee wilt nemen? "Niet iedereen nee", zo stelt de bondscoach voorzichtig.

Maar van hoeveel dan wel? Namen als Frenkie de Jong en Virgil van Dijk zijn natuurlijk wel zeker van een plekje. "Als je het Nederlands elftal op de voet volgt, dan weet je dat ik ook niet de bondscoach ben die gauw spelers laat vallen waar ik vertrouwen in en een goed gevoel bij heb. Ik ben over 20, 21 spelers die meegaan wel uit. Dan blijven er vier, vijf over..."

Lief gevraagd

Jinek nam niet genoeg met alleen een getal. "En dat zijn?", vraagt ze nieuwsgierig. Wat volgt is een lange stilte en een lachende Koeman. Jinek: "Ik probeer het gewoon." Koeman antwoordt, tot hilariteit van het publiek: "Je vraag het wel heel lief." Het gedroomde antwoord komt er echter niet. "Soms werkt dat, maar niet altijd", besluit Jinek.

Louis en Truus van Gaal te gast

Koeman was niet de enige grote voetbalnaam die deze week bij Jinek op de buis verscheen. Eerder was Louis van Gaal te gast, samen met zijn vrouw Truus. Dat leverde bijzondere televisie op, onder meer over de ontmoeting tussen de twee. Die eerste kennismaking was iets minder romantisch dan bij andere stelletjes.

