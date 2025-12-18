Louis van Gaal en zijn vrouw Truus hebben 'heel veel appjes' gekregen na hun tv-optreden bij de talkshow Eva van presentatrice Eva Jinek dinsdag. Dat zegt de voormalig toptrainer in gesprek met Sportnieuws.nl. "Het was gezellig bij Jinek."

Van Gaal (74) is al jaren ambassadeur voor Spieren voor Spieren en keerde in die hoedanigheid woensdag even terug langs de kant van het voetbalveld als trainer. Hij coachte een ploeg van amateurs, die het opnamen tegen een sterrenteam van oud-international Frank de Boer. Het werd weliswaar een 6-2 nederlaag, maar toch stond Van Gaal na afloop te lachen en stralen.

'Ik ben heel tevreden'

"Ik vind coachen nog steeds heel leuk, zeker als je het voor een goed doel doet. Wat maakte het zo leuk?", herhaalde hij de vraag van de verslaggever van Sportnieuws.nl. "Je weet van tevoren dat je gaat verliezen, maar het duurde nog zo lang voodat we daadwerkelijk verloren. We hadden zelfs voor kunnen staan, dus ik ben heel tevreden."

'Andere dingen aan ons hoofd'

De unieke terugkeer in zijn trainersvak smaakt absoluut niet naar meer. "Het kriebelt niet, mijn vrouw ziet me al aankomen... We hebben nu andere dingen aan ons hoofd", zegt de voormalig trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal. Zoals een bezoekje brengen aan de studio van praatprogramma Eva van Eva Jinek, waar hij zoveel complimenten over kreeg.

'Omdat ik dat zei'

"Het was gezellig, dat vonden Eva en Truus ook. We hebben heel veel appjes gekregen van iedereen dat ze het zo leuk vonden om naar te kijken." Vrouw Truus stak tijdens het gesprek haar liefde voor Feyenoord niet onder stoelen of banken. Of manlief haar er nog mee gepest had na de Klassieker Ajax - Feyenoord (2-0)? "Ze wist van tevoren al dat Ajax zou gaan winnen, omdat ik het zei", grapt Van Gaal.

Complimenten voor Ajax en Fred Grim

Hij genoot wel van de zege van 'zijn' Ajax en vooral met de manier waarop. "In ieder geval is het zo dat er jonge spelers woden opgesteld, iets wat ik al eerder heb geroepen. De spelers die ze gekocht hebben, hebben niet bewezen dat ze bij Ajax kunnen spelen. Dus dan moet je zelf opgeleide spelers opstellen, dat doet Fred (Grim, trainer van Ajax, red.) gelukkig. Ik vond Sean Steur heel goed spelen."