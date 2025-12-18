Bondscoach Ronald Koeman gaat spannende maanden tegemoet. Deze zomer staat hij op het WK voetbal met het Nederlands elftal, maar privé zijn het ook zeer roerige tijden. Zijn vrouw Bartina Koeman kampt met gezondheidsproblemen en is al lange tijd ziek. De bondscoach gaf op nationale televisie een update over zijn geliefde.

Bartina kampt met chronische borstkanker. Ze kreeg dat in 2010 voor het eerst. Het kwam terug in 2018 en weer in 2023. Hoe gaat het nu? "Redelijk goed", stelt Koeman in gesprek met presentatrice Eva Jinek in de talkshow Eva. "Het was nog spannend, want ik heb nog een training gemist in oktober. Toen had ze wel weer behandelingen en bleken er toch uitzaaiingen te zijn richting de lever. Dat was heel spannend, we moesten duimen dat de behandeling aansloeg. Gelukkig slaat die aan."

'Ongelooflijk sterke' vrouw

De vrouw van de bondscoach heeft nu wekelijks weer flink wat chemokuren achter de rug. Het zijn dus pittige tijden voor de familie Koeman. "Maar ze is ongelooflijk sterk. En positief, dus dat is ook wel heel mooi", vindt Koeman. De zorgen zijn er echter nog steeds. "Dat is heel moeilijk."

De ziekte heeft haar sporen nagelaten, merkt Koeman. "In onze familie met kinderen en kleinkinderen is dat een issue. Ze kan niet alles meer doen. Ze is eerder vermoeid, heeft last van bijverschijnselen. Maar we pakken de dingentjes er uit die wij belangrijk vinden en waar zij energie van krijgt. Dat is wel mooi om te zien."

Gezondheid bepaalt keuze Ronald Koeman

Natuurlijk is de gezondheid van Bartina heel belangrijk voor de bondscoach. Het is dan ook niet geheel verrassend dat die ontwikkeling ook de keuze voor zijn toekomst mede bepaalt. Of Koeman na het WK doorgaat, daar heeft hij nog geen besluit over genomen. "Het hangt ook af van de ziekte van mijn vrouw. Je kan niet vooruitkijken. We hopen en gaan er vanuit dat het goed gaat, maar je weet het nooit."

Alles over WK voetbal

Check hier het laatste nieuws over het WK voetbal, bekijk ook het aankomende programma, de poules en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.