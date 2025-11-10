Het Nederlands elftal speelt aanstaande vrijdag tegen Polen en maandag tegen Litouwen voor de WK-kwalificatie. Het Oranje van Ronald Koeman kan zich deze periode officieel kwalificeren voor het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada in 2026. Dit zijn de scenario's die op tafel liggen.

Het Nederlands elftal zit in een WK-kwalificatiepoule met Finland, Malta, Litouwen en Polen. De twee laatstgenoemde landen zijn de twee tegenstanders in de laatste wedstrijden van de kwalificatiefase. Koploper Oranje staat er goed voor en kan tijdens deze periode kwalificatie voor het WK afdwingen. Aanstaande vrijdag speelt de ploeg van Ronald Koeman tegen Polen en bij een gunstig resultaat kan daar het WK-ticket al binnen zijn.

Het is heel simpel, als Nederland van Polen wint, dan is het WK binnen. Oranje staat op dit moment bovenaan in de poule met drie punten voorsprong op de Polen. Bij een overwinning van Nederland stijgt die voorsprong naar zes punten en met daarna nog één wedstrijd te gaan kan Oranje niet meer ingehaald worden. Als er gelijk wordt gespeeld of verloren wordt in Warschau, dan is het ticket nog niet definitief. Bij een gelijkspel blijft Polen op drie punten achterstand en dus kan die ploeg maximaal nog gelijk komen met Oranje. Een punt in de laatste wedstrijd tegen Litouwen volstaat dan voor een WK-ticket.

Verlies tegen Polen

Bij een verlies tegen Polen komt dat land gelijk in punten met Oranje. De laatste wedstrijd is dan bepalend. Oranje speelt tegen Litouwen, Polen uit bij Malta. Als beide ploegen die wedstrijd winnen, dan lijkt Oranje plek één te houden, aangezien het doelsaldo van Nederland veel beter is dan van de Polen. Mocht de ploeg van Koeman echter toch tweede worden in de poule, dan wacht een plekje in de play-offs in maart.

In die play-offs moet Oranje twee rondes doorkomen om zich alsnog te kunnen plaatsen. Kortom: bij een zege op Polen is een WK-ticket definitief binnen, bij een gelijkspel is het zo goed als binnen en bij een verlies tegen Polen is de laatste groepswedstrijd tegen Litouwen in de Johan Cruijff Arena cruciaal. Koeman riep als coach van Oranje een debutant op voor de komende interlandperiode: Luciano Valente namens Feyenoord.