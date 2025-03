Bondscoach Ronald Koeman ziet belangrijke kracht geblesseerd wegvallen bij Oranje

De selectie van het Nederlands elftal voor de dubbele ontmoeting met Spanje in de kwartfinales van de Nations League is wat kleiner geworden. Ryan Gravenberch heeft het trainingskamp verlaten en keert terug naar Liverpool. Dat meldt de KNVB.

Woensdagochtend, daags voor de heenwedstrijd in de Rotterdamse Kuip, heeft Gravenberch de selectie van het Nederlands elftal verlaten. 'De middenvelder van Liverpool heeft nog te veel last van een in het weekend opgelopen blessure die hem belet uit te komen in de interlands van het Nederlands elftal tegen Spanje', schrijft de voetbalbond.

Koeman heeft ervoor gekozen om geen vervanger op te roepen voor Gravenberch, waardoor zijn selectie uit 23 spelers bestaat. De middenvelder van Liverpool speelde afgelopen najaar zes interlands voor Oranje, waarin hij vijf keer startte.

Middenvelders

Koeman zag in aanloop naar het tweeluik met Spanje al middenvelder Jerdy Schouten wegvallen, ook haakte verdediger Denzel Dumfries geblesseerd af. Mats Wieffer van Brighton werd opgeroepen. Hij voegde zich bij middenvelders Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Kenneth Taylor en Xavi Simons.

Koeman heeft dus nog genoeg smaken over op het middenveld ondanks de afwezigheid van Gravenberch. De middenvelder leek wel op weg naar een basisplek, dus moet de bondscoach enigszins gaan puzzelen.

Tweeluik met Spanje

Nederland speelt donderdag in Rotterdam tegen Spanje, zondag is de return in Valencia. De winnaar plaatst zich voor de Final Four van de Nations League later in juni. Ook wordt duidelijk hoe de route van Oranje richting het WK van 2026 eruit ziet. Bij winst komt de ploeg van Koeman in een kwalificatiepoule met Turkije, Georgië en Bulgarije, terwijl een nederlaag ervoor zorgt dat ze bij Polen, Finland, Litouwen en Malta in een groep komen.

