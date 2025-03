Cruciale dubbelslag voor Ronald Koeman tegen Spanje? 'Alles om te bewijzen'

Ronald Koeman vertelde op de persconferentie dat hij als trainer niet veel te bewijzen had, maar als team des te meer. Het is al 5,5 jaar geleden dat Nederland van een topland won, en dat wordt weleens tijd. "Maar het zou gek zijn als één wedstrijd mijn carrière nu nog zo beïnvloedt." Een opvallende reactie, want juist nu is er van alles te bewijzen in zijn nog weinig succesvolle tweede termijn als bondscoach.

De bondscoach gaf aan het leuk te vinden om tegen Spanje te spelen, gezien zijn geschiedenis met het land en enkele spelers die hij liet debuteren. Maar hij vond ook dat hij niets hoeft te bewijzen, dat vindt hij niet belangrijk. "Je wil je bewijzen als Nederland, maar niet persoonlijk", zei hij op de persconferentie. "Het zou gek zijn als één wedstrijd mijn hele carrière nog verbetert. Ik wil met de spelers succesvol zijn."

Geen overwinning op top-25

Best vreemd, want er zit tegen Spanje júíst een kans voor Koeman om zichzelf te bewijzen. Al sinds zijn tweede termijn als bondscoach kleeft het aan hem dat Oranje telkens niet won van toplanden. Wat heet: in 2024 werd er niet eens gewonnen van een land uit de top-25 van de wereld.

Tweemaal krijgt Koeman nu zelfs de kans resultaat neer te zetten tegen een grootmacht, misschien wel hét topland van dit moment. Iedereen is benieuwd naar het strijdplan om de wervelende Lamine Yamal te stoppen. "Je kan er als team voor zorgen dat hij niet te vaak in de één op één komt", was het antwoord van de bondscoach en Frenkie de Jong zei dat 'in principe elke speler afgestopt moet kunnen worden'.

Cruciale kans tegen Spanje

Toch is het een feit dat vrijwel elke aanvaller die Spanje heeft opgeroepen, direct in de basis zou starten bij Oranje. Zelfs het rijtje afvallers van Spanje, zou direct door Koeman op papier worden gezet. Het laat de krachtsverhoudingen zien tussen Nederland en de Europees kampioen. Volgens Koeman komt het moment steeds dichterbij dat het eens gaat gebeuren: winnen van een topland. Ook als dat betekent dat hij daardoor een moeilijkere WK-kwalificatie krijgt. "Het leeft bij ons om van zo'n land als Spanje te winnen."

Bord over het veld

Koeman liep op het kleine stukje van de training die open was voor de media met een bord over het veld. De tactieken en looplijnen al uitgezet, want het was tactiekdag op de training. "Alles moet kloppen, want de tegenstander is te goed om fouten te maken", concludeerde de bondscoach.

Ander licht laten schijnen

Koeman kreeg in aanloop naar het Spaanse tweeluik kritiek op de spelers die hij selecteerde: vertrouwde namen in plaats van nieuwe talenten. Een tweede constatering die aan hem kleeft in de tweede termijn van de bondsoach. Met overwinningen op Spanje kan hij twee vliegen in één klap slaan. Want niemand zal het over de gemaakte keuzes hebben, als hij zich met deze selectie plaatst voor de Final Four van de Nations League.

En zo'n opsteker is misschien ook wel heel cruciaal in de tot nu toe weinig succesvolle tweede periode van Koeman bij Oranje. Een spectaculaire overwinning op Spanje kan een heel ander licht laten schijnen over zijn tweede termijn in Zeist.

