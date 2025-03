Bondscoach Ronald Koeman hakt knoop door over meedoen Memphis tegen Spanje: 'Ik ben overtuigd'

Memphis Depay is aankomende donderdag 'gewoon' inzetbaar voor Oranje. Met het Nederlands elftal maakt hij zich op voor de twee duels tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League, maar door de late en lange vlucht vanuit Brazilië waren er wat vraagtekens rond de aanvaller.

Op de persconferentie gaf bondscoach Ronald Koeman al snel duidelijkheid over zijn speler. "Hij is hier. Die is ongelofelijk snel na de wedstrijd gaan vliegen. Hij was om 15.00 uur binnen. Om half elf Braziliaanse tijd vloog hij deze kant op.”

Gelijk naar Nederland

Depay speelde zondagavond nog voor Corinthians en was belangrijk met een assist. Vrijwel meteen na de wedstrijd stapte hij in het vliegtuig. Daarbij deelde hij ook wat kiekjes. Hopelijk heeft de aanvaller in de lucht lekker kunnen slapen.

Jetlag

Hoewel Depay waarschijnlijk nog wel wat vermoeid zal zijn, ziet Koeman geen problemen richting donderdag. " Hij voelt zich goed en is fit. Inmiddels heeft hij veel volledige wedstrijden gespeeld. Hij is klaar om mee te spelen. Dat kan ook donderdag, waarom niet?", vraagt de bondscoach zich hardop af.

“Ik denk dat het geen probleem is. Je bespreekt het wel, morgen en woensdag. Ik voorzie geen problemen dat, wanneer ik met hem wil starten, dat kan. Ik heb hem zien spelen en ben overtuigd na een gesprek met hem. Daarnaast hebben we fysieke data gekregen van de club en die zagen er goed uit.”

Kritiek

Koeman was eerst kritisch over de stap van Memphis naar Brazilië, maar is daarin toch teruggedraaid. "Ik heb contact gehad toen hij deze keuze maakte, dan volg je ‘m en dan heb je bepaald gevoel. Gevoel krijg je pas echt als je ‘m ziet spelen. Vandaar dat ik echt overtuigd ben dat hij van grote waarde voor dit elftal gaat zijn."

Jagen op Robin van Persie

Nu Memphis voor het eerst sinds het EK voetbal van afgelopen zomer weer bij het Nederlands elftal zit, kan zijn jacht op Robin van Persie voortgezet worden. De huidige trainer van Feyenoord is nog altijd de topscorer aller tijden van Oranje met 50 goals. Memphis zit hem op de hielen met 46 goals. Tegen Spanje kan hij voor het eerst weer proberen dichterbij te komen.

