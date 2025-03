Bondscoach Ronald Koeman ziet 'trend in het voetbal' door vele blessures: 'Ik word er niet moedeloos van'

Bondscoach Ronald Koeman beschikt zelden over een compleet fitte selectie bij Oranje. Ook dit keer tegen Spanje moet hij de nodige spelers missen, onder wie Ryan Gravenberch en de zieke Jurriën Timber. De bondscoach heeft zelf een verklaring voor al die afwezigen.

"Ze zouden starten vandaag", sprak Koeman over Gravenberch en Timber bij de NOS. "Nee ik word er niet moedeloos van. Natuurlijk heb je te maken met constant geblesseerde spelers, maar daar heeft iedereen mee te maken. Ik denk dat het een trend is van het huidige topvoetbal, spelers lopen op hun tenen. Een stuk vermoeidheid en dan ben je vatbaarder voor wat dan ook." Koeman zoekt geen excuus. "Je ben een nationaal team en hebt op iedere positie twee goede spelers."

Volg Nederland - Spanje hieronder via ons live-artikel:

LIVE Nations League | Dramatische start voor Oranje: Spanje komt op vroege voorsprong Nederland was nog niet eens zo slecht begonnen aan het duel met Spanje, maar kijkt binnen tien minuten toch al tegen een achterstand aan. Nico Williams scoorde, nadat Jorrel Hato stond te stuntelen aan de zijlijn. Lamine Yamal ontfutselde hem de bal en gaf die aan Williams, die scoorde. Kan Oranje terug in de wedstrijd komen? Volg het duel hier live.

Hato tegen Yamal

Een boeiend gevecht zal volgen tussen de jonkies Jorrel Hato (19) en Lamine Yamal (17). "Iedere linksback zal het moeilijk krijgen tegen Yamal", denkt Koeman, "maar je moet hem helpen in situaties aan de binnenkant. Dat kunnen Cody (Gakpo) en Frenkie (de Jong) doen. Ik heb alle vertrouwen in Jorrel."

'Lamine Yamal is groter dan Lionel Messi op zeventienjarige leeftijd bij FC Barcelona' FC Barcelona-ster Lamine Yamal geldt als hét talent op de internationale voetbalvelden. De 17-jarige Spanjaard breekt het ene record na het andere en staat voor een tweeluik tegen het Nederlands elftal. "Nederland gaat Nathan Aké héél erg missen", stelt Edwin Winkels, expert van het Spaanse voetbal, over wie de jongeling moet gaan stoppen.

Kluivert

De afwezigheid van Gravenberch zorgt er wel voor dat Kluivert start. "Ik vind dat hij dat verdient. Natuurlijk op basis van zijn prestaties bij zijn club. Hij heeft snelheid, een geweldig schot. Benieuwd of hij het op dit niveau kan laten zien, maar daar heb ik alle vertrouwen in", aldus Koeman.

Op rechtsbuiten heeft hij met Jeremie Frimpong de beschikking over een veelzijdige aanvaller, die ook als verdediger uit de voeten kan. Koeman zou dus snel kunnen schakelen in situaties. "Het kan zijn dat we met vijf (achterin) spelen. Maar ik denk ook met Jeremies snelheid aan de rechterkant, daar liggen ook heel veel mogelijkheden. Dus dat is ook een reden om hem dar te laten spelen."

Alles over Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.