FC Barcelona-ster Lamine Yamal op voetstuk geplaatst: 'Beter dan Lionel Messi op zijn zeventiende'

De 17-jarige Lamine Yamal, sterspeler van FC Barcelona, wordt gezien als het grootste talent op de internationale voetbalvelden. De jonge Spanjaard verbreekt record na record en schitterde eveneens in de halve finale van de Champions League tegen Inter. "Op zijn eigen manier is hij ongelooflijk goed", aldus Edwin Winkels, kenner van het Spaanse voetbal, over het ongeëvenaarde supertalent.

Yamal laat dit seizoen indrukwekkende cijfers zien bij FC Barcelona. In 46 wedstrijden heeft hij maar liefst vijftien doelpunten en 24 assists achter zijn naam staan. "Hij is de allerjongste, maar alles wat hij ziet... Als je ziet wat hij de laatste weken weer flikt bij zijn tegenstanders...", doelt Winkels op de prachtige dribbels waarmee Yamal laat lijken alsof verdedigers er niet staan.

LIVE Champions League | Inter en Barcelona jagen op finaleplek, opnieuw een spektakelstuk van jewelste? Vorige week stonden FC Barcelona en Internazionale tegenover elkaar in een spectaculaire halve finale van de Champions League. De wedstrijd eindigde in een sensationele 3-3, onder meer dankzij een uitblinkende Denzel Dumfries. Om 21.00 uur vindt de return plaats in San Siro in Milaan in de strijd om een finaleplek. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Vergelijkingen met Messi

In de voetbalwereld worden vaak snel vergelijkingen gemaakt met oud-topspelers, maar opvallend genoeg blijven die bij Yamal uit. "Allereerst is het een heel ander soort voetballer dan Lionel Messi, maar hij heeft het voor elkaar gekregen dat niemand het heeft over de nieuwe Messi. Yamal is op zijn eigen manier ongelooflijk goed. Dus die vergelijking hoor je, en dat is misschien verrassend, bijna niet in Spanje."

De Argentijnse wereldster wist in zijn eerste drie seizoenen 26 doelpunten te maken en drie assists te leveren, terwijl Yamal na anderhalf seizoen in de hoofdmacht van Barca al meer heeft. "Lamine heeft al zoveel verwachtingen overtroffen, dat hij gewoon op zijn zeventiende als héle grote ster wordt gezien. Zelfs groter dan Messi op dezelfde leeftijd", gaat Winkels verder in gesprek met Sportnieuws.nl.

Er staat geen enkele maat op Lamine Yamal: 'Bizar om te zien hoe ver hij boven twee andere legendes uitsteekt' De tweede halve finales van de Champions League staan weer op het programma, als dat net zo'n spektakel oplevert als vorige week is het smullen geblazen. Na Denzel Dumfries stal nog één iemand de show bij FC Barcelona - Inter: Lamine Yamal. Er staat geen maat op het Spaans wonderkind, wat de vraag doet oprijzen: Wie is nou eigenlijk zijn talentvolle concurrent?

'Qua ontwikkeling ligt hij wel voor'

Winkels ziet wel een belangrijk verschil in de ontwikkeling van Messi en Yamal. "Messi werd op die leeftijd heel voorzichtig gebracht door Frank Rijkaard en speelde lang niet altijd. Yamal doet letterlijk in elke wedstrijd mee. Ik mag niet zeggen dat hij meer heeft laten zien dan Messi, maar qua ontwikkeling op zeventienjarige leeftijd ligt hij wel voor", vertelt de kenner van La Liga.

Alles over Champions League